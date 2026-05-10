Αlphabet:-Ράλι-160%-για-την-μετοχή-της-σε-ένα-έτος

Η μητρική εταιρεία της Google πόνταρε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και κέρδισε.

Η Alphabet ξεπέρασε για λίγο τη Nvidia σε χρηματιστηριακή αξία στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς αυτή την εβδομάδα, ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για μια εταιρεία που θεωρούνταν ότι βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο στις πρώτες μέρες της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της έχει αυξηθεί περίπου 160% τον τελευταίο χρόνο, καθώς ενισχύεται η άποψη στη Wall Street ότι η Google είναι καλά τοποθετημένη σε όλο το φάσμα της τεχνητής νοημοσύνης – είτε πρόκειται για τα δικά της μοντέλα, είτε για το τεράστιο δίκτυο διανομής της, είτε για τη μονάδα cloud που αποκομίζει σημαντικά έσοδα από άλλες αναπτυσσόμενες AI επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στις άλλες επτά αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η σχεδιάστρια ημιαγωγών Broadcom είναι η επόμενη καλύτερη σε απόδοση την τελευταία 12μηνη περίοδο, με τη μετοχή της να έχει ενισχυθεί κατά 107%.

«Η Google είναι μία από τις δύο καλύτερα τοποθετημένες εταιρείες στην τεχνητή νοημοσύνη, επειδή κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής “στοίβας”», δήλωσε ο Gene Munster, διαχειριστικός εταίρος της Deepwater Asset Management. «Τσιπ, μοντέλα, υποδομές και διανομή. Επιπλέον, είναι και πολύ κερδοφόροι.»

Η άλλη εταιρεία που κατέταξε σε αυτή την κατηγορία είναι η SpaceX του Elon Musk, η οποία συγχωνεύτηκε με την xAI τον Φεβρουάριο σε μια συμφωνία αξίας 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Alphabet την περασμένη εβδομάδα, αναλυτές της JPMorgan χαρακτήρισαν τη μετοχή ως την «κορυφαία συνολική επιλογή» στον τεχνολογικό τομέα, επισημαίνοντας ένα «εξαιρετικό τρίμηνο», επιταχυνόμενη ανάπτυξη και ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog) στο cloud που σχεδόν διπλασιάστηκε στα 462 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναλυτές της Mizuho αύξησαν τον στόχο τιμής, γράφοντας ότι οι προβλέψεις της αγοράς εξακολουθούν να υποεκτιμούν σημαντικά τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του Google Cloud τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Alphabet έκλεισε την εβδομάδα με χρηματιστηριακή αξία 4,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δεύτερη μόνο πίσω από τη Nvidia, η οποία βρίσκεται στα 5,2 τρισεκατομμύρια. Οι δύο εταιρείες εναλλάχθηκαν προσωρινά στην κορυφή μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη, έπειτα από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η εταιρεία ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Anthropic δεσμεύτηκε να δαπανήσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια στο Google Cloud μέσα σε πέντε χρόνια για 5 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος.

Για τους επενδυτές, αυτό ήταν το πιο πρόσφατο σημάδι ότι η Google έχει πολλούς τρόπους να παράγει έσοδα και να ανταγωνίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Υπάρχουν τα Gemini και DeepMind για μοντέλα και έρευνα AI, το Google Cloud για υπολογιστική ισχύ, οι επεξεργαστές Tensor (TPUs) ως εναλλακτική της Nvidia, καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στην αναζήτηση, στο YouTube και στο Android.

Υπάρχουν, ωστόσο, λόγοι για σκεπτικισμό, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.

Ένα βασικό σημείο ανησυχίας είναι το πόσο μεγάλο μέρος του ανεκτέλεστου υπολοίπου (backlog) μπορεί να προέρχεται από την Anthropic, μια startup τεχνητής νοημοσύνης που καταναλώνει μετρητά και αποτιμάται ιδιαίτερα υψηλά, η οποία αντλεί δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη Google και, με τη σειρά της, δαπανά μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων σε υπηρεσίες cloud και TPUs της ίδιας της Google.

Αν η αναφερόμενη δέσμευση των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Anthropic υπολογιστεί σε σχέση με το ανακοινωμένο backlog του cloud της Alphabet, θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% των μελλοντικών συμβασιοποιημένων εσόδων.