Εννέα-θάνατοι-σε-νέους-βομβαρδισμούς-του-Ισραήλ-στον-νότιο-Λίβανο

Οι Αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν αργά το Σάββατο ότι εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Το πρωί του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός απαίτησε οι κάτοικοι εννιά κοινοτήτων του νοτίου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα ενόψει βομβαρδισμών, παρά την κατάπαυση του πυρός που εφαρμόζεται, τουλάχιστον στη θεωρία, από τις 17 Απριλίου. Τα δυο μέρη αλληλοκατηγορούνται πως την παραβιάζουν.

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν αρκετές από τις τοποθεσίες στις οποίες αναφέρθηκαν στην προειδοποίηση αυτή.

Όμως βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, έγιναν επίσης σε περιοχές για τις οποίες δεν είχε υπάρξει καμιά προειδοποίηση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στη Σαξάκια, το λιβανικό υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για επτά νεκρούς, ανάμεσά τους κοριτσάκι, και 15 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Στη Ναμπάτια, ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον μοτοσικλέτας.

Σε αυτήν επέβαιναν «σύρος υπήκοος και η 12χρονη κόρη του» που προσπαθούσαν «να απομακρυνθούν από το σημείο πρώτο πλήγματος», αλλά το drone στοχοποίησε το δίκυκλο «για δεύτερη φορά» σκοτώνοντας τον πατέρα, κατόπιν «τρίτη», εναντίον της κόρης, που υποβάλλεται σε χειρουργικές επέμβασεις, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η ίδια πηγή κατήγγειλε τη «βάρβαρη» πράξη, τον «εσκεμμένο βομβαρδισμό αμάχων και παιδιών».

Χθες το απόγευμα το ANI μετέδωσε ότι έγιναν επίσης τρεις ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λιβανική πρωτεύουσα Βηρυτό, όπου τα πλήγματα είναι αραιά αφότου κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργότερα πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Μπεντίας σε ισραηλινό πλήγμα το οποίο τραυμάτισε επίσης άλλους 13, ανάμεσά τους έξι παιδιά και δυο γυναίκες.

Παρά την υποτιθέμενη ανακωχή, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ συνεχίζουν να είναι καθημερινές, κυρίως στον νότιο Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων, την απέκοψε από τον υπόλοιπο Λίβανο με «κίτρινη γραμμή», απαγόρευσε την πρόσβαση στον πληθυσμό και στον Τύπο και διεξάγει επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.