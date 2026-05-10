Η-εταιρεία-πετρελαίων-του-Ιράν-απορρίπτει-τις-αναφορές-για-διαρροή-πετρελαίου-κοντά-στο-νησί-Χαργκ

Η εταιρία τερματικών πετρελαίου του Ιράν (OTC) απορρίπτει σήμερα αναφορές για μία διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, μετά από δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα κι έδειχναν μία μεγάλη κηλίδα στα δυτικά του κεντρικού εξαγωγικού πετρελαϊκού κέντρου του Ιράν στον Κόλπο.

Ο υπεύθυνος της εταιρίας δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις δεν έχουν εντοπίσει αποδείξεις διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς πετρελαίου, υποδομές φόρτωσης ή δεξαμενόπλοια που επιχειρούν κοντά στο νησί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Κέντρο Αμοιβαίας Θαλάσσιας Αρωγής σε Επείγοντα Περιστατικά (MEMAC), ένα περιφερειακό όργανο για τη θαλάσσια μόλυνση έχει επίσης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής στην περιοχή.

Iran's Oil Terminals ⁠Company has denied ⁠reports of an oil leak near Kharg Island, state media reported, after satellite imagery ⁠last week appeared to show a large slick west of the country's main oil export hub ‌in the Gulf.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ομάδες από το Ιράν είχαν πραγματοποιήσει επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και εργαστηριακούς ελέγχους μετά από τη δημοσιοποίηση των αναφορών, ενώ δεν εντόπισαν «ούτε ένα ελάχιστο ίχνος» διαρροής.

Για πετρελαιοκηλίδα που μεγεθύνεται κάνουν λόγο οι NYT

Σημειώνεται ότι με άρθρο τους την περασμένη Παρασκευή, οι New York Times ανέφεραν ότι πετρελαιοκηλίδα που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η έκταση της πετρελαιοκηλίδας ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με βάση δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από την εξειδικευμένη εταιρεία Orbital EOS, κατά την οποία πιθανόν έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα «πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου».

Η αιτία της πετρελαιοκηλίδας, που εντοπίστηκε δυο και πλέον μήνες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, δεν είναι γνωστή ως αυτό το στάδιο.

O κυριότερος πετρελαϊκός τερματικός σταθμός του Ιράν

Το νησί Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, είναι ο κυριότερος πετρελαϊκός τερματικός σταθμός του Ιράν – υπό κανονικές συνθήκες, μέσω αυτού εξάγεται το 90% του αργού της Ισλαμικής Δημοκρατίας με προορισμό πελάτες στο εξωτερικό.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να «αφανίσει» το νησί Χαργκ αν το Ιράν δεν άνοιγε το στενό του Ορμούζ.

Εκατοντάδες πλοία, ανάμεσά τους πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο εξαιτίας του διπλού αποκλεισμού του στενού – σε αυτόν του Ιράν έχει προστεθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Κατά το δημοσίευμα της NYT, η πετρελαιοκηλίδα κινείται από προχθές Πέμπτη προς νότο, προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφερθεί στη ρύπανση αυτή μέχρι στιγμής, σημείωσε η ίδια πηγή.

Η νήσος Χαργκ, μικρή λωρίδα γης με κυρίως θαμνώδη βλάστηση περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, απέχει 500 και πλέον χιλιόμετρα από το στενό του Ορμούζ.