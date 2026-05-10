Η-ai-σπρώχνει-νέο-πυρηνικό-ράλι

Η αγορά του ουρανίου επιστρέφει και οι τελευταίες συνεδριάσεις έδειξαν πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η δυναμική στον συγκεκριμένο κλάδο. Μετοχές που συνδέονται με την πυρηνική ενέργεια κατέγραψαν ημερήσιες ανόδους από +10% ως +20%, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν μια πιο μεγαλύτερη ανάγκη για σταθερή ηλεκτρική ισχύ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Energy Fuels (UUUU), μια εταιρεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν κυρίως ως παραγωγός ουρανίου. Πλέον όμως εξελίσσεται σε έναν ευρύτερο παίκτη στρατηγικών πρώτων υλών, με δραστηριότητες σε uranium processing, rare earths και κρίσιμα μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε αμυντικά συστήματα, data centers, ηλεκτροκίνηση και βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της εταιρείας βρίσκεται στο White Mesa Mill στη Γιούτα, μία από τις ελάχιστες πλήρως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ουρανίου στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η πυρηνική ενέργεια επανέρχεται δυναμικά στον παγκόσμιο ενεργειακό σχεδιασμό. Περίπου 35 χώρες εξετάζουν ή προχωρούν πυρηνικά προγράμματα, ενώ άλλες βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού ή προτάσεων. Από την Πολωνία και το Καζακστάν μέχρι τη Σαουδική Αραβία, το Βιετνάμ και την Αίγυπτο, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις στρέφονται σε μονάδες πυρηνικής παραγωγής για λόγους ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας δικτύου.

Όμως η τεράστια αλλαγή έρχεται από τα AI data centers. Οι hyperscalers αναζητούν τεράστιες ποσότητες σταθερής ενέργειας για να στηρίξουν την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft επανέφερε το Three Mile Island, η Amazon κινείται σε nuclear-powered campuses, η Google υπέγραψε συμφωνίες για SMRs και η Oracle σχεδιάζει μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 1GW.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ολόκληρος ο αμερικανικός κλάδος εξόρυξης ουρανίου παραμένει ακόμη πολύ μικρός σε σχέση με τα κεφάλαια που κινούνται στην τεχνολογία και στην AI οικονομία. Αν αρχίσουν λοιπόν να κατευθύνονται μεγαλύτερες ροές προς τον χώρο, οι αποτιμήσεις και η μεταβλητότητα ενδέχεται να κινηθούν με επιθετικούς ρυθμούς. Διαγραμματικά η UUUU δείχνει να έχει περάσει πάνω από το φράγμα των 23 δολαρίων και να κατευθύνεται προς τα 30 δολάρια.

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να δημιουργεί μια νέα αλυσίδα υπεραξίας μετακινώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον από τα ίδια τα chips προς τις υποδομές που απαιτούνται για να λειτουργήσουν. Μετά το έντονο comeback της πυρηνικής ενέργειας και του ουρανίου ως πιθανής λύσης για τη μελλοντική ηλεκτρική επάρκεια, η αγορά στρέφεται και σε εταιρείες που βρίσκονται στον κέντρο της ενεργειακής και τεχνικής υποστήριξης των AI data centers.

Για περίπου 30 χρόνια η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν στάσιμη. Σήμερα όμως AI data centers, βιομηχανικός επαναπατρισμός παραγωγής, ηλεκτροκίνηση, αυτοματισμοί και αναβαθμίσεις δικτύων πιέζουν ταυτόχρονα το ηλεκτρικό σύστημα. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Vertiv Holdings (VRT) βρίσκεται σε μία από τις πιο κομβικές θέσεις της αγοράς.

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε υποδομές ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ψύξης και θερμικής διαχείρισης για data centers. Όσο αυξάνεται η υπολογιστική ισχύς των AI μοντέλων, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για σταθερή ηλεκτρική τροφοδοσία, UPS systems, cooling infrastructure και ενεργειακή αποδοτικότητα. Εκεί ακριβώς ζει και αναπνέει η Vertiv. Η αγορά πλέον αρχίζει να αντιμετωπίζει τα data centers σαν βαριά ενεργειακή βιομηχανία. Αυτό αλλάζει τις ισορροπίες σε ολόκληρη την αλυσίδα: από turbines και transformers μέχρι transmission infrastructure και backup power systems.

Το μεγάλο επενδυτικό ερώτημα αρχίζει να μεταφέρεται από το «ποιος φτιάχνει τα chips» στο «ποιος μπορεί να στηρίξει ενεργειακά την έκρηξη της AI οικονομίας». Και σε αυτή τη δεύτερη γραμμή ανάπτυξης, εταιρείες όπως η Vertiv αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στο μηνιαίο chart τιμών η μετοχή της Vertiv μετά την ανοδική διάλυση των 280 δολαρίων έχει βάλει στόχο τα 400.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

May 10, 2026