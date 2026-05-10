Κίνα:-Δυναμική-ανάπτυξη-κατέγραψε-ο-ναυπηγικός-τομέας-στο-πρώτο-τρίμηνο-του-2026

Ο ναυπηγικός τομέας της Κίνας κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη σε τρεις σημαντικούς δείκτες στο πρώτο τρίμηνο του 2026, διατηρώντας ένα ηγετικό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής που δημοσιοποιήθηκαν στις 9 Μαΐου.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο η ναυπηγική παραγωγή της Κίνας καταγράφηκε στα 15,68 εκατομμύρια τόνους νεκρού βάρους (DWT) με ετήσια αύξηση 46%, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 57,3% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Οι νέες παραγγελίες καταγράφηκαν στα 59,53 εκατομμύρια τόνους νεκρού βάρους κατά το ίδιο τρίμηνο με δραστική ετήσια αύξηση 195,2%, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 84,9% του παγκόσμιου μεριδίου της αγοράς.

Στα τέλη Μαρτίου, οι εντολές δέσμευσης του αναφερόμενου τομέα καταγράφονταν στα 322,3 εκατομμύρια τόνους DWT, με ετήσια αύξηση 43,6%, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 69,8% επί του συνολικού παγκόσμιου ποσοστού.

