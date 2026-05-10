Οι-Αμερικανοί-ψηφοφόροι-αποδοκιμάζουν-την-οικονομική-διαχείριση-Τραμπ

Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ψηφοφόρους αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία και τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών στον πληθωρισμό.

Δημοσκόπηση των FT που διενεργήθηκε την περασμένη εβδομάδα από την ερευνητική εταιρεία Focaldata, διαπίστωσε ότι ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής είναι τα σημαντικότερα ζητήματα για τους ψηφοφόρους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Τα ιδιαίτερα ανησυχητικό σημάδια για τους Ρεπουμπλικανούς είναι ότι

το 58% δηλώει ότι «αποδοκιμάζει έντονα» ή «ως ένα βαθμό» τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος χειρίζεται τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής.

Ποσοστό λίγο άνω του 50% δηλώνει ότι αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος διαχειρίζεται τις θέσεις εργασίας και την οικονομία.

Ακόμη περισσότεροι ειναι εκείνοι (55%) που αναφέρουν ότι οι δασμοί του Τραμπ έχουν βλάψει την αμερικανική οικονομία. Μόνο ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους λέει ότι οι εμπορικές πολιτικές του προέδρου έχουν βοηθήσει την οικονομία.

Η νέα δημοσκόπηση των FT έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς απομένουν έξι μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Πρώτα η… βενζίνη»

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης και άλλων καταναλωτικών αγαθών, ενώ έχει διχάσει και τη σκληρή βάση MAGA, που υπήρξε καθοριστική στη νίκη Τραμπ το 2024, στηρίζοντας τις προεδρικές εξαγγελίες για περιορισμό του πληθωρισμού επαναφορά της Αμερικής σε κύρια προτεραιότητα («Πρώτα η Αμερική»).

Ο Τραμπ επιμένει τις τελευταίες ημέρες ότι οι τιμές της βενζίνης είναι «πολύ χαμηλότερες». Ωστόσο, η μέση τιμή στις ΗΠΑ έφθασε περί τα 4,6 δολάρια το γαλόνι την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν 50% υψηλότερη από τα προ πολέμου επίπεδα.

Αρνητικοί και για τον πόλεμο στο Ιράν

Περισσότεροι από τους μισούς -σχεδόν το 54%- ψηφοφόρους που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση δήλωσαν επίσης ότι «αποδοκιμάζουν έντονα» ή «ως ένα βαθμό» τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο στο Ιράν. Λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο δήλωσαν ότι τον εγκρίνουν.

Φθίνει η δημοτικότητα

Οι αρνητικές αξιολογήσεις για τη διαχείριση της οικονομίας και του πολέμου αντικατοπτρίζονται και στη συνολική δημοτικότητα του προέδρου.

Περίπου 54% των Αμερικανών ψηφοφόρων αποδοκιμάζουν τη θητεία του Τραμπ ως προέδρου, έναντι 39% που την εγκρίνουν.

Πάνω από 58% των ψηφοφόρων έχουν αρνητική άποψη για τον Πρόεδρο.

Προβάδισμα 8 μονάδων για τους Δημοκρατικούς

Από τη δημοσκόπηση των FT προκύπτει επίσης ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται των Ρεπουμπλικανών κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ όλων των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, αλλά οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων που συναπαρτίζουν το Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.