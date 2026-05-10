Ο Κωνσταντίνος Τασούλας στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Οι Έλληνες και η Θάλασσα»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ» ως υπαίθριου εκθέματος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 19:30, θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή παράδοσης του υποβρυχίου «ΠΡΩΤΕΥΣ», ως υπαίθριου εκθέματος, στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Οι Έλληνες και η Θάλασσα» στον Φλοίσβο.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
