ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:-«Η-αλαζονεία-των-στελεχών-της-Νέας-Δημοκρατίας-έχει-υπερβεί-κάθε-όριο»

Την αλαζονεία, όπως αναφέρει, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει υπερβεί κάθε όριο, καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του ζητώντας επίσημες εξηγήσεις από τη Νέα Δημοκρατία

«Το κόμμα, που με ύφος εκατό καρδιναλίων εγκαλεί τους πάντες για τοξικότητα, έχει κάτι να σχολιάσει για τη συμπεριφορά του κ. Καιρίδη απέναντι στη συνάδελφο του βουλευτή, Νάντια Γιαννακοπούλου, όταν στο πλαίσιο τηλεοπτικής αντιπαράθεσης για τον πληθωρισμό, της ζήτησε να κατεβάζει τα μάτια μπροστά του;

Αναμένουμε επίσημη τοποθέτηση», αναφέρει.

