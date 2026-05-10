Πλεύση-Ελευθερίας:-Στη-δημοσιότητα-το-αίτημα-για-τις-κλήσεις-εισαγγελέα-Αρείου-Πάγου-και-διοικητή-της-ΕΥΠ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το αίτημα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλήτευση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ, για την υπόθεση των υποκλοπών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Αιτήματος:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έχει ως αντικείμενο τον «Κοινοβουλευτικό Έλεγχο επί των Ανεξαρτήτων Αρχών» καθώς και την «έρευνα και αξιολόγηση κάθε στοιχείου χρήσιμου για την μελέτη και επεξεργασία προτάσεων, που συμβάλλουν στην Διαφάνεια της Πολιτικής ζωής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας και η παρακολούθηση

της εφαρμογής τους.»

Επίσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας «ανήκει ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος για τα ζητήματα που αφορούν την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

Η Κυβέρνηση οφείλει, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από αίτημα της Επιτροπής, να ενημερώνει την Επιτροπή για

την δραστηριότητα της Ε.Υ.Π., εκτός αν συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους οποίους ο αρμόδιος Υπουργός εκθέτει στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση και τον Διοικητή της Ε.Υ.Π., παρουσία του αρμόδιου

Υπουργού.»

Η Επιτροπή «μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του Κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική.»

Η Επιτροπή «μπορεί να καλεί σε ακρόαση τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Γενικό Επίτροπο των Διοικητικών

Δικαστηρίων για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της Δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της Διαφάνειας.»

Επίσης, «Η Επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων και την εξουσία κλήσης και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147.».

Κατά την διάρκεια των 3 ετών Κοινοβουλευτικής περιόδου που συμπληρώνονται σε λίγο, η Επιτροπή

Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής δεν έχει ασκήσει καμμία από τις ανωτέρω αρμοδιότητές της και η λειτουργία της έχει περιορισθεί σε συνεδριάσεις για διορισμούς προσώπων, με αποτυχημένες ή βεβιασμένες μάλιστα περιπτώσεις διορισμών και επιλογών που στη συνέχεια ανακλήθηκαν.

Σχεδόν κανένα πρόσωπο που υπηρετεί σε Ανεξάρτητες Αρχές δεν έχει ακουσθεί σε ακρόαση, αλλά και κανένα πρόσωπο που αφυπηρετεί από Ανεξάρτητες Αρχές δεν έχει ακουσθεί, ενώ δεν έχουν κληθεί σε όλο αυτό το διάστημα σε ακρόαση οι εκπρόσωποι κομβικών Ανεξαρτήτων Αρχών, όπως η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), η Αρχή

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), παρά τις επανειλημμένες σχετικές επίσημες, έγγραφες και προφορικές, προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την Αντιπολίτευση και ειδικά από την Πλεύση Ελευθερίας.

Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγείται ο ρόλος και η αποστολή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αφού όχι μόνον δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της Διαφάνειας, αλλά αντίθετα συνεργεί στην εγκαθίδρυση της Αδιαφάνειας ως συστατικού στοιχείου της Διακυβέρνησης και της

Λειτουργίας του Κράτους κατά τα τελευταία χρόνια.

Εξάλλου, στα 3 έτη Κοινοβουλευτικής Λειτουργίας που συμπληρώνονται σε λίγο, η Επιτροπή δεν έχει καλέσει κανέναν εκπρόσωπο της Δικαιοσύνης εκτός από την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και δεν έχει ποτέ καλέσει τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, παρά τα μείζονα λειτουργικά ζητήματα της

Δικαιοσύνης, που θέτουν ευθέως ζητήματα διαφάνειας.

Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι, παρά την επιταγή του άρθρου 41 Α του Κανονισμού της Βουλής, που ρητώς ορίζει ότι η ακρόαση είναι υποχρεωτική «αν το ζητήσουν τα 2/5 των μελών της Επιτροπής», η προηγούμενη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη δεν εκλήθη σε ακρόαση ακόμη και όταν το ζήτησαν, τον Ιούλιο 2024, περισσότερα από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής, και, ειδικότερα, ΌΛΑ τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Το ζήτημα τότε ήταν το Δελτίο Τύπου που είχε εκδώσει η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τον ενταφιασμό της Υπόθεσης των Υποκλοπών. Η ΝΔ τότε ενήργησε επιθετικά και αντιθεσμικά, επιβάλλοντας, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, την μη κλήτευση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, που η ίδια είχε διορίσει. 2 χρόνια αργότερα, τόσο η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όσο και η ΝΔ είναι βαρύτατα εκτεθειμένες, αφού το Μονομελές

Πλημμελειοδικείο Αθηνών, μετά από πολύμηνη, αποκαλυπτική διαδικασία, έλαβε απόφαση που

αντικρούει όλο το οικοδόμημα της Συγκάλυψης της Υπόθεσης των Υποκλοπών και αποτελεί θεμέλιο λίθο για να επικρατήσει Διαφάνεια στον τομέα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, εκεί όπου επιδιώκεται να εμπεδωθεί καθεστώς αδιαφάνειας.

Με τις ανωτέρω σκέψεις και λαμβάνοντας υπ’όψιν τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της υπόθεσης των Υποκλοπών, αλλά και της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, που θέτουν μείζονα ζητήματα Διαφάνειας

Λαμβάνοντας επίσης υπ’όψιν την τελευταία πράξη του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος πρόκειται σύντομα να αφυπηρετήσει και, επομένως, είναι επιτακτικό να μεσολαβήσει Κοινοβουλευτικός Έλεγχος από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει καλέσει κανέναν από τους 3 Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου που υπηρέτησαν επί θητείας της και διορίσθηκαν από την Κυβέρνηση (Ι. Ντογιάκος, Γ. Αδειλίνη, Κ. Τζαβέλλας) σε ακρόαση, παρά το γεγονός ότι και οι 3 έχουν εμπλακεί σε πράξεις συνδεδεμένες με την εμπέδωση Αδιαφάνειας στην λειτουργία της Δικαιοσύνης και, μάλιστα, σε πράξεις σχετικές με την Συγκάλυψη του Εγκλήματος των Υποκλοπών.

Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει τον προβλεπόμενο και επιβεβλημένο Κοινοβουλευτικό Έλεγχο στην λειτουργία της ΕΥΠ, όπως ρητώς προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής και επιβάλλεται από τις συνθήκες, αλλά και από τις γενικές αρχές λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος

Για τους λόγους αυτούς σας ζητώ:

Να κληθούν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής:

1) Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του κατά το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, για τα λειτουργικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία της Δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της Διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής

2) Ο Διοικητής της ΕΥΠ, για τα ζητήματα λειτουργίας της ΕΥΠ, προκειμένου να υποβληθεί στον επιβεβλημένο κατά τον Κανονισμό της Βουλής Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, με την παρουσία του Πρωθυπουργού, στην ευθύνη του οποίου έχει υπαχθεί η ΕΥΠ με πρωτοβουλία του καθ’ όλο το διάστημα διακυβέρνησής του.

Σημειώνεται ότι το γεγονός ότι η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχουν προβεί σε καμμία ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη λειτουργία της ΕΥΠ κατά τα τελευταία 3 χρόνια συνιστά μείζονα παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων της Κυβέρνησης, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, και μείζονα εκδήλωση Αδιαφάνειας στην λειτουργία των Θεσμών, αντίθετα με όσα επιτάσσει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, για την προάσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή της Διαφάνειας στην λειτουργία των Θεσμών.

Αθήνα, 8/5/2026

Με τιμή,

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας

Μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.