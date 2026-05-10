Στην-«τσιμπίδα»-χιλιάδες-ιδιοκτήτες-για-αδήλωτα-εισοδήματα-airbnb

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν τις τελευταίες ημέρες στα e-mail τους ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Από τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ ενημερώθηκαν ότι, κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενήργησαν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, διαπίστωσαν ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022 ή 2023.

Ειδικότερα, το μήνυμα της ειδοποίησης της ΑΑΔΕ που έλαβαν στα e-mail τους οι ιδιοκτήτες φέρει τον τίτλο «Αδήλωτα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων φορολογικού έτους 2020 (ή 2021-2022- 2023) – Απαιτούνται ενέργειές σας».

Με την ειδοποίηση αυτή η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί στους φορολογούμενους ότι εντοπίστηκαν διαφορές στα δηλωμένα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν μεταξύ των φορολογικών δεδομένων της και των δεδομένων που έλαβε από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb Ireland UC, Booking.com B.V. και Vrbo_Expedia Group Vacation Rentals Ireland Limited (EGVR).

Στο μήνυμά της η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τα στοιχεία που έλαβε από τις συγκεκριμένες εφαρμογές, αναλύοντας το ποσό για την κάθε εφαρμογή και στη συνέχεια δίνει δύο δυνατότητες στον κάθε φορολογούμενο: είτε τη συμμόρφωση με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης που θα συμφωνεί με τα ποσά που στάλθηκαν από τις εφαρμογές είτε την αποστολή των απόψεων του φορολογούμενου εφόσον διαφωνεί με τα στοιχεία των εφαρμογών.

Οι προθεσμίες που ορίζονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα είναι η 15η Ιουνίου 2026 για τα ευρήματα που αφορούν το φορολογικό έτος 2020 και η 30ή Ιουλίου για τα ευρήματα που αφορούν τα φορολογικά έτη 2021 και μετά. Η διαφορετικότητα στην προθεσμία έγκειται, προφανώς, στο γεγονός ότι η χρήση του 2020 παραγράφεται στο τέλος του τρέχοντος έτους, οπότε θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος χρόνος στη φορολογική αρχή να εξετάσει τα στοιχεία που έχει στα χέρια της, σε σχέση με τα στοιχεία που απάντησε ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση που δεν κάνει τίποτα ο φορολογούμενος, το - αναφέρει ότι «η υπόθεσή σας θα προωθηθεί κατά προτεραιότητα σε επόμενο στάδιο διερεύνησης και αξιολόγησης και ενδέχεται να υπαχθεί σε διαδικασία ελέγχου».

Προσαυξήσεις

Σημειώνεται ότι όσοι φορολογούμενοι συμμορφωθούν και υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, δηλώνοντας τις επιπλέον διαφορές εισοδημάτων που εντόπισε η ΑΑΔΕ, θα κληθούν να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που αναλογούν προσαυξημένους κατά τα ποσά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Επιπλέον, θα επιβαρυνθούν και με πρόστιμα για υποβολή ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τα οποία θα ανέρχονται σε ποσοστό 25% επί των διαφορών φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν. Το ποσοστό του προστίμου ανέρχεται κανονικά στο 50%, όμως σύμφωνα με τη διαδικασία συμμόρφωσης που προβλέπει το άρθρο 75 του ν. 5104/2024, στους φορολογούμενους που θα υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις αποδεχόμενοι τα ευρήματα των διασταυρωτικών ελέγχων θα παρασχεθεί έκπτωση 50% στα πρόστιμα υποβολής ανακριβούς δήλωσης.

Όσοι φορολογούμενοι διαφωνήσουν με τα ευρήματα των διασταυρώσεων έχουν δικαίωμα να εκθέσουν τις απόψεις τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σχετικές διευκρινίσεις μαζί με τυχόν απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι προμήθειες

Διευκρινίζεται πάντως ότι πολλές από τις διαφορές που εντόπισε η ΑΑΔΕ οφείλονται στο γεγονός ότι οι μεν φορολογούμενοι δήλωσαν στις φορολογικές τους δηλώσεις τα καθαρά ποσά εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις τα οποία εισέπραξαν, χωρίς να συμπεριλάβουν και τις προμήθειες που κατέβαλαν στις ψηφιακές πλατφόρμες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν, ενώ τα στοιχεία με τα ποσά που έλαβε η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες συμπεριλαμβάνουν και τις προμήθειες. Κι αυτό, διότι οι πλατφόρμες συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ που πηγάζουν εκ του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τον οποίο οι εν λόγω προμήθειες δεν εκπίπτουν από τα εισοδήματα από ακίνητα.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ βασίζεται στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) στην οποία προβλέπεται ρητά η έκπτωση συγκεκριμένων δαπανών από το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, μεταξύ των οποίων δεν είναι η προμήθεια των ψηφιακών πλατφορμών.

Προσφυγές ιδιοκτητών

Οι διενέξεις μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ιδιοκτητών δεν αποκλείεται εν τέλει να λυθούν οριστικά με προσφυγές των τελευταίων στη Δικαιοσύνη, καθώς ήδη όσοι έχουν υποβάλει ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για το θέμα αυτό με αφορμή παλαιότερους ελέγχους που τους έγιναν στα έτη 2018 και 2019, έχουν λάβει απορριπτικές αποφάσεις, στις οποίες γίνεται επίκληση της παραπάνω διάταξης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.