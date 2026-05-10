Στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» επιστρέφει η αγορά πληροφορικής

Από την «έκρηξη» του RRF στην επόμενη μέρα. To νέο τοπίο της αγοράς. η ένταση του ανταγωνισμού και τα νέα πεδία δραστηριότητας των μεγάλων παικτών.

Σε μια μεταβατική φάση εισέρχεται η αγορά πληροφορικής μετά το ισχυρό 2025, αφήνοντας πίσω της την «έκρηξη» έργων που έφερε το Ταμείο Ανάκαμψης και περνώντας σε ένα πιο απαιτητικό και σαφώς πιο ανταγωνιστικό, περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια, το RRF λειτούργησε ως βασικός μοχλός ανάπτυξης, διοχετεύοντας στην αγορά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού άνω των 2 δισ. ευρώ και ανεβάζοντας αισθητά τον πήχη, τόσο σε επίπεδο μεγέθους όσο και ρυθμών. Πλέον όμως, όπως παραδέχονται και στελέχη του κλάδου, καθώς αυτός ο κύκλος κλείνει με την αγορά να καλείται να βρει τη νέα της ισορροπία. Ενδεικτική ήταν η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Uni Systems, Γιάννη Λουμάκη, την περασμένη εβδομάδα κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας όπου ερωτηθείς για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή σημείωσε ότι η «αγορά θα επιστρέψει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις», περιγράφοντας ουσιαστικά το τέλος μιας περιόδου υπερθέρμανσης.

Στο νέο τοπίο που δημιουργείται, όπως επισημαίνουν πήγες του κλάδου, ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί, ενώ δεν αποκλείονται και νέες κινήσεις συγκέντρωσης, καθώς οι εταιρείες θα αναζητήσουν μέγεθος και συνέργειες για να διατηρήσουν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που πέτυχαν το τελευταίο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η αγορά των έργων κατεβάζει μεν ρυθμούς αλλά δεν φαίνεται να «στεγνώνει» καθώς η ψηφιοποίηση του Δημοσίου θα συνεχιστεί, είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων ενώ πηγή νέων συμβάσεων θα αποτελέσει και η συντήρηση των έργων που υλοποιήθηκαν την τελευταία τετραετία. Οι δαπάνες για τις εν λόγω συντηρήσεις εκτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν και σε 1 δισ. ευρώ, σε βάθος πενταετίας.

Εξωστρέφεια και νέος κύκλος εξαγορών

Παράλληλα βέβαια, η νέα εποχή στην οποία θα κληθεί να επιχειρήσει ο κλάδος της πληροφορικής φέρνει πρόσθετη εξωστρέφεια σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό των δημόσιων έργων. Αντίστοιχα, οι παίκτες του κλάδου αναμένεται να στραφούν και στον ιδιωτικό τομέα αναζητώντας νέα «καύσιμα» ανάπτυξης.

Δεν είναι τυχαίο για παράδειγμα ότι για ομίλους όπως η Uni Systems, η συμμετοχή του Δημοσίου παραμένει περιορισμένη, ενώ η δραστηριότητα εκτός συνόρων ενισχύεται σταθερά. Παρόμοια κατεύθυνση ακολουθεί και η Real Consulting, η οποία επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη και ταυτόχρονα «τρέχει» νέο κύκλο εξαγορών, επιχειρώντας να μετασχηματιστεί σε ολοκληρωμένο digital technology group, μετά και την ενσωμάτωση της OTS και τις αλλαγές στη μετοχική της βάση. Αντίστοιχα και η Space Hellas κάνει λόγο για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άνοιγμα σε νέες αγορές. Παράλληλα βέβαια μιλά και για επενδύσεις σε άμυνα, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη, τομείς που θα αποτελέσουν ισάξιους τροφοδότες της επόμενης ημέρας.

Όπως όλα δείχνουν η αγορά είναι έτοιμη να περάσει σε έναν νέο κύκλο εξαγορών, ο οποίος όμως δεν θα θυμίζει το «ράλι» της προηγούμενης περιόδου. Σημειωτέον ότι κατά την πρώτη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, περίπου τα 2/3 των πολυάριθμων deals που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στους μεγάλους παίκτες του business software, όπως η Epsilon Net και το σχήμα Entersoftone. Η συγκέντρωση που ακολούθησε δημιούργησε δύο ισχυρούς πόλους και απορρόφησε μεγάλο μέρος των διαθέσιμων στόχων.

Πλέον βέβαια, το παιχνίδι μετατοπίζεται με τις κινήσεις να γίνονται επιλεκτικές και να στοχεύουν σε κάθετες αγορές ή σε επέκταση εκτός συνόρων – όπου Βαλκάνια και Ευρώπη έρχονται σε πρώτο πλάνο. Όσο για τους τομείς που επικεντρώνονται κυριαρχεί το AI η κυβερνοασφάλεια το fintech και φυσικά, η άμυνα.

Στροφή με ισχυρά «καύσιμα»

Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω στροφή πραγματοποιείται με γεμάτα «καύσιμα», καθώς και το 2025 αποτέλεσε μια ακόμα χρονιά ισχυρών μεγεθών για τον κλάδο.

Να θυμίσουμε ότι η Space Hellas εμφάνισε τζίρο 152,9 εκατ. Ευρώ. Παρότι ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 1,5% η αύξηση των προ φόρων κερδών έφτασε το 101% (4,3 εκατ. ευρώ) ενώ κατά 70% ενισχύθηκαν τα καθαρά (3,1 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μείωση δανεισμού και θετικές ταμειακές ροές.

Ανάπτυξη 11% εμφάνισε αντίστοιχα και ο κύκλος εργασιών στην περίπτωση της Uni Systems και διαμορφώθηκε σε 268 εκατ. ευρώ ενώ τα EBITDA σημείωσαν άνοδο κατά 22%. Η εταιρεία διατήρησε ισχυρή ρευστότητα με τα στελέχη της να σημειώνουν ότι και το 2026 η εκκίνηση ήταν θετική.

Παρομοίως και η Real Consulting εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 15% ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 37%, με τα ενοποιημένα μεγέθη (με OTS) να κινούνται προς τα 75 εκατ. ευρώ και να αναμένεται περαιτέρω άνοδος της κερδοφορίας εντός του τρέχοντος έτους.