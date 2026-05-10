Τραμπ:-Το-Ιράν-έχει-ηττηθεί-και-το-ξέρει,-σε-δύο-εβδομάδες-θα-τους-έχουμε-εξοντώσει-πλήρως

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται παρά μόνο «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του που μαγνητοσκοπήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και μεταδόθηκε σήμερα.

Ερωτηθείς από την ανεξάρτητη δημοσιογράφο Σέριλ Άτκινσον, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε εξάλλου ότι οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο» και επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να χλευάσει άλλη μια φορά τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας τη συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Η δημοσιοποίηση αυτής της συνέντευξης έγινε ενώ το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απάντησε στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία έχει στόχο να τερματισθεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Trump sobre o estado das forças do Irã: “Eles estão militarmente derrotados. Talvez não saibam disso em suas próprias mentes, mas eu acho que sabem, porque lido com eles.” pic.twitter.com/Glq5Rlpel8 — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) May 10, 2026

«Έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο, ίσως να μην το αντιλαμβάνονται, όμως πιστεύω ότι το γνωρίζουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δημοσιογράφο.

«Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι έχουν πει την τελευταία λέξη τους», πρόσθεσε.

«Μπορούμε να μείνουμε εκεί δύο επιπλέον εβδομάδες»

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε «να παραμείνει επιτόπου δύο επιπλέον εβδομάδες και να πλήξει όλους τους στόχους. Είχαμε υπόψη ορισμένους στόχους και έχουμε πλήξει πιθανόν 70% απ’ αυτούς, όμως υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να πλήξουμε, δεν θα ήταν παρά η τελική πινελιά», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εξάλλου για το ΝΑΤΟ, το οποίο συνέκρινε άλλη μια φορά με «χάρτινη τίγρη», διαμαρτυρόμενος ότι οι σύμμαχοί του δεν ήταν «εκεί για να βοηθήσουν».

«Θα το πάρουμε κάποια στιγμή, όποτε το θελήσουμε»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα στοχοποιήσει οποιονδήποτε επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πυρηνικό υλικό βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στην ίδια συνέντευξή, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σημασία του γεγονότος ότι το ουράνιο, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις βρίσκεται θαμμένο κάτω από τα συντρίμμια πυρηνικών εγκαταστάσεων, παραμένει ακόμη εντός του Ιράν.

«Θα το πάρουμε κάποια στιγμή, όποτε το θελήσουμε. Το παρακολουθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη Space Force, τον διαστημικό βραχίονα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλήρη εικόνα για οποιαδήποτε κίνηση στην περιοχή.

«Έκανα κάτι που λέγεται Space Force και παρακολουθούν τα πάντα. Αν κάποιος μπει εκεί μέσα, μπορούν να σας πουν το όνομά του, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό της ταυτότητάς του… Αν οποιοσδήποτε πλησιάσει το σημείο, θα το γνωρίζουμε και θα τον ανατινάξουμε», ανέφερε.