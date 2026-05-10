Υπόθεση-Μαντλίν-ΜακΚάν:-Ο-προκλητικός-Κρίστιαν-Μπρίκνερ-και-οι-δυσκολίες-έκδοσης-στη-Βρετανία

Σχεδόν 19 χρόνια μετά την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας, ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης, Κρίστιαν Μπρίκνερ, συνεχίζει να προκαλεί οργή και ανατριχίλα με τη στάση του απέναντι στις Αρχές, την ώρα που η βρετανική αστυνομία επιχειρεί να τον οδηγήσει σε δίκη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο 48χρονος καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας περιφέρεται στην πόλη Κίελο της Γερμανίας, διαμένοντας σε φθηνά ξενοδοχεία, ξενώνες αστέγων, ακόμη και σε σκηνές ή κοντέινερ μεταφορών. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν έναν επιθετικό και προκλητικό άνδρα, που αντιμετωπίζει με περιφρόνηση όσους τον αναγνωρίζουν.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μπρίκνερ εμφανίζεται «απόλυτα ατάραχος» απέναντι στις προσπάθειες του Scotland Yard να τον εκδώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να του απαγγελθούν κατηγορίες για την απαγωγή και δολοφονία της Μαντλίν ΜακΚάν.

Οι δυσκολίες έκδοσης στη Βρετανία

Η υπόθεση περιπλέκεται σημαντικά λόγω της γερμανικής νομοθεσίας, καθώς το Σύνταγμα της χώρας περιορίζει την έκδοση Γερμανών πολιτών σε κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά το Brexit, η Βρετανία θεωρείται πλέον τρίτη χώρα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά νομικά εμπόδια στην προσπάθεια μεταφοράς του Μπρίκνερ στο Λονδίνο για δίκη.

Πηγές αναφέρουν ότι οι βρετανικές αρχές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία ώστε να ασκηθούν επισήμως κατηγορίες πριν από τη συμπλήρωση 20 ετών από την εξαφάνιση της Μαντλίν, τον Μάιο του 2027.

Παράλληλα, Γερμανοί εισαγγελείς επιμένουν ότι διαθέτουν «συγκεκριμένα στοιχεία» που συνδέουν τον Μπρίκνερ με την υπόθεση, χωρίς όμως να έχουν ακόμη προχωρήσει σε απαγγελία κατηγοριών.

Ζει υπό παρακολούθηση αλλά αλλάζει συνεχώς κρησφύγετα

Μετά την αποφυλάκισή του από τη φυλακή Ζέντε τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου εξέτιε ποινή επτά ετών για τον βιασμό 72χρονης Αμερικανίδας στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, ο Μπρίκνερ τέθηκε υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση και υποχρεώθηκε να παραδώσει το διαβατήριό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, αλλάζει διαρκώς τόπο διαμονής για να αποφεύγει τη δημοσιότητα και την οργή των κατοίκων, ενώ φέρεται να επιδιώκει να αποκτήσει νέα ταυτότητα ώστε να εξαφανιστεί από το προσκήνιο.

Οι γερμανικές Αρχές φοβούνται ότι, αν εγκαταλείψει τη χώρα, η ηλεκτρονική επιτήρηση μέσω βραχιολιού δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά εκτός γερμανικού εδάφους.

Οι έρευνες και τα στοιχεία

Η Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε το βράδυ της 3ης Μαΐου 2007 από διαμέρισμα διακοπών στην Πράια ντα Λουζ, όπου βρισκόταν με την οικογένειά της. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές εξαφανίσεις παιδιών παγκοσμίως.

Γερμανοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι στοιχεία κινητής τηλεφωνίας τοποθετούν τον Μπρίκνερ κοντά στο σημείο της εξαφάνισης λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της μικρής Μαντλίν.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες σε περιοχές της Πορτογαλίας όπου ζούσε ο Μπρίκνερ, ενώ ντοκιμαντέρ και δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι οι Αρχές εντόπισαν σκληρούς δίσκους, παιδικά αντικείμενα και υλικό παιδικής κακοποίησης σε εγκαταλελειμμένο χώρο που συνδεόταν με τον ίδιο.