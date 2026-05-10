Χανταϊός:-Νέες-οδηγίες-του-ecdc-για-τη-διαχείριση-των-επιβατών-του-κρουαζιερόπλοιου-mv-hondus

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των επιβατών και του πληρώματος του MV Hondius, που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον χανταϊό, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Οι οδηγίες απευθύνονται στις αρχές δημόσιας υγείας της ΕΕ/ΕΟΧ, στους επαγγελματίες υγείας και στο προσωπικό μεταφορών που θα εμπλακούν στην αποβίβαση, τη μεταφορά, την παρακολούθηση και τη φροντίδα των επιβαινόντων.

Τι πρέπει να κάνουν οι επαγγελματίες υγείας

Για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, το ECDC συνιστά αυξημένα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των ιατρικών επαφών.

Συγκεκριμένα, προτείνεται χρήση γαντιών, ιατρικής ποδιάς, αναπνευστικής μάσκας FFP2 και προστασίας των ματιών. Συνιστώνται επίσης ιατρικές μάσκες, καλός αερισμός των χώρων, καθώς και μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

Όλοι οι επιβάτες θα κληθούν να φορούν ιατρική μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Τι θα γίνει με τους επιβάτες που έχουν συμπτώματα

Οι επιβάτες που παρουσιάζουν συμπτωματολογία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο κατά προτεραιότητα. Ανάλογα με την κλινική τους κατάσταση και τις επιχειρησιακές αποφάσεις των αρχών, ενδέχεται είτε να παραμείνουν σε απομόνωση στην Τενερίφη είτε να μεταφερθούν για απομόνωση στη χώρα καταγωγής τους.

Εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό, θα συνεχιστούν η ιατρική φροντίδα και τα μέτρα απομόνωσης. Εάν είναι αρνητικό, το ECDC σημειώνει ότι μπορεί να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέτρα καραντίνας και παρακολούθησης για έως και έξι εβδομάδες, ως προληπτική προσέγγιση.

Οι ασυμπτωματικοί θεωρούνται προληπτικά υψηλού κινδύνου

Οι επιβάτες χωρίς συμπτώματα αντιμετωπίζονται προς το παρόν ως επαφές υψηλού κινδύνου, για προληπτικούς λόγους. Ο επαναπατρισμός τους θα γίνει με ειδικά οργανωμένα μέσα μεταφοράς από τις χώρες τους, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Το ECDC διευκρινίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τακτικές εμπορικές πτήσεις.

Μετά την επιστροφή τους, θα τεθούν σε αυτο-καραντίνα στη χώρα καταγωγής τους. Εάν εμφανίσουν συμπτώματα, θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική αξιολόγηση και διαγνωστικές εξετάσεις.

Ωστόσο, η τελική ταξινόμηση του κινδύνου μπορεί να διαφοροποιηθεί. Τις τελευταίες δύο ημέρες, η ομάδα δημόσιας υγείας επί του πλοίου πραγματοποίησε συνεντεύξεις με όλους τους επιβάτες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, δεν αποκλείεται ορισμένοι να μην θεωρηθούν υψηλού κινδύνου μετά την επιστροφή τους και να υπαχθούν σε λιγότερο αυστηρά μέτρα.

Ευρωπαϊκή υποστήριξη στην Ισπανία

Το ECDC έχει ήδη αποστείλει εμπειρογνώμονα στο πλοίο. Παράλληλα, η Ισπανία ζήτησε πρόσθετη υποστήριξη μέσω της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για την Υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλονται ένας ακόμη ειδικός του ECDC και δύο υπότροφοι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Παρέμβασης. Ο επιπλέον εμπειρογνώμονας θα υποστηρίξει τον συντονισμό με τους υποτρόφους και θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος ανάμεσα στο ECDC και τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ισπανία και τις Κανάριες Νήσους. Παράλληλα, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε δράσεις ετοιμότητας και απόκρισης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.