armani:-Πιθανή-πώληση-ποσοστού-15%-μεταξύ-l’oreal,-lvmh-και-essilorluxottica

Με βάση τη διαθήκη του ιδρυτή του οίκου μόδας, Giorgio Armani, η πώληση ενός αρχικού ποσοστού 15% του ομίλου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 12–18 μηνών από τον θάνατό του.

Ο ιταλικός οίκος μόδας Giorgio Armani εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού 15% σε τρία ίσα μέρη μετά τον θάνατο του σχεδιαστή, φέρνοντας ενδεχομένως τρεις αγοραστές που ο ίδιος είχε επιλέξει ως μετόχους, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας την Κυριακή. Ο Armani, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε ορίσει ως προτιμώμενους αγοραστές για την εταιρεία τον γαλλικό όμιλο πολυτελών ειδών LVMH, καθώς και δύο εμπορικούς συνεργάτες – την εταιρεία καλλυντικών L’Oreal και την EssilorLuxottica.

Η ιταλική εφημερίδα la Repubblica ανέφερε, χωρίς να επικαλεστεί πηγές, ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Armani, Giuseppe Marsocci, ετοιμάζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ παράλληλα προχωρά στον διορισμό δύο συμβούλων για την επίβλεψη της διαδικασίας πώλησης.

Οι σύμβουλοι θα μοιραστούν στη συνέχεια το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του Marsocci με τους πιθανούς επενδυτές.

Πριν από την επίσημη έναρξη της διαδικασίας, ο όμιλος εξέταζε το ενδεχόμενο να χωρίσει το ποσοστό 15% σε τρία μέρη, σύμφωνα με την εφημερίδα, προσθέτοντας ότι αυτό θα βοηθούσε να παραμείνουν και οι τρεις αγοραστές ενεργά εμπλεκόμενοι στην αρχική φάση.

Εκπρόσωπος της Armani δήλωσε ότι ο όμιλος δεν σχολιάζει το δημοσίευμα.