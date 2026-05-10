«eλλάς-Γερμανία-συμμαχία»-αλλά-υπό-όρους

Η επίσκεψη του Γερμανού YΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα κατέδειξε το ενδιαφέρον της Γερμανίας για εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας κυρίως στην άμυνα. Όμως ο δρόμος θα είναι μακρύς.Οι ελληνογερμανικές σχέσεις αποτελούν παραδοσιακά σύνθετο πεδίο, ένα κεφάλαιο ειδικού βάρους στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Με ένα σκοτεινό «παρελθόν που είναι παρόν» , όπως έγραψε αυτή την εβδομάδα η έγκριτη γερμανική εφημερίδα FAZ, αναφερόμενη στη ναζιστική κατοχή και την ιστορική μνήμη, που οι πρόσφατες φωτογραφίες της Καισαριανής κατέδειξαν πόσο ζωντανή παραμένει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Το διαχρονικό αγκάθι των ελληνογερμανικών σχέσεων, που όμως δεν αναδείχθηκε σε αυτή την επίσκεψη του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Μόνο μια μνεία από τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη για «ανεπούλωτες πληγές» έδωσε το στίγμα. Από το σύντομο πρόγραμμα του Γιόχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα έλειψε, λοιπόν, μια στάση σε κάποιο μνημείο ή χώρο μνήμης της Κατοχής.

Αυτή τη φορά τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τη γερμανική ιδέα για ένα «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», μετά τη νέα ρήξη μεταξύ Βερολίνου και Ουάσινκγτον που οδήγησε στην ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, βρέθηκαν στο επίκεντρο. Όπως και η εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη.

Η Γερμανία έχει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή. Γερμανικές διπλωματικές πηγές τα χαρτογραφούν ρητά: προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από τις μεταναστευτικές ροές και εφαρμογή του κοινού συστήματος, νέες ενεργειακές οδοί, μακροπρόθεσμες αμυντικές συμφωνίες, αλλά και στενή παρακολούθηση και έμμεσα οφέλη από την αναδυόμενη «δυνατή» στρατηγικς συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ μετέβη στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα κυρίως για την προώθηση γερμανικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, με τη συμφωνία της ΤΚΜS με τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά να αποτελεί μόνο την αρχή για περαιτέρω πωλήσεις, σύμφωνα με γερμανικές πηγές. Ενδιαφέρον υπάρχει από τη γερμανική πλευρά και για πωλήσεις τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης.