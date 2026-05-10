swiss:-Δεν-βλέπει-άμεσο-κίνδυνο-ελλείψεων-στα-αεροπορικά-καύσιμα

Αν υπάρξει έλλειψη κηροζίνης, αυτή θα εμφανιστεί πρώτα στην Αφρική ή στην Ασία, αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος του αερομεταφορέα Γενς Φέλινγκερ.

Η Swiss International Air Lines διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών για τις επόμενες έξι εβδομάδες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της στην εφημερίδα NZZ, ωστόσο εξετάζει εναλλακτικά σχέδια, όπως το «tankering», εν μέσω προειδοποιήσεων του κλάδου για πιθανές ελλείψεις καυσίμων που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αερομεταφορέα Γενς Φέλινγκερ, δήλωσε στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung ότι «οι προβλέψεις από τους προμηθευτές μας – πετρελαϊκές εταιρείες και διυλιστήρια – είναι προς το παρόν καλές».

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για πιθανές ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει περιορίσει την προσφορά και έχει προκαλέσει εκτίναξη στις τιμές της ενέργειας, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει την καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδο.

«Αν υπάρξει έλλειψη κηροζίνης, αυτή θα εμφανιστεί πρώτα στην Αφρική ή στην Ασία. Προς το παρόν δεν έχουμε καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο», δήλωσε στην NZZ. Παρότι οι προοπτικές παραμένουν σταθερές, ο Φέλινγκερ ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία και η μητρική της, Lufthansa Group, επεξεργάζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του «tankering», κατά το οποίο τα αεροσκάφη ανεφοδιάζονται πλήρως σε προορισμούς όπου υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα καυσίμων, ώστε να μεταφέρουν επιπλέον καύσιμα πίσω στη Ζυρίχη.

Τέτοιες πρακτικές περιορίζονται σήμερα από κανονισμούς, όμως ο Φέλινγκερ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής για την επανεξέταση αυτής της δυνατότητας.

Μια άλλη επιλογή είναι οι στρατηγικές στάσεις ανεφοδιασμού σε αεροδρόμια με επαρκή αποθέματα καυσίμων κατά μήκος των αεροπορικών διαδρομών, όπως στη Βιέννη για πτήσεις προς την Ασία, ανέφερε.

Ο Φέλινγκερ δήλωσε επίσης στην NZZ ότι οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου πιθανότατα θα μετακυλιστούν σταδιακά στους ναύλους των εισιτηρίων.

Η SWISS έχει προστατευθεί από την πρόσφατη μεταβλητότητα στις αγορές καυσίμων, καθώς έχει προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για περίπου το 80% των ετήσιων αναγκών της σε κηροζίνη, περιορίζοντας έτσι τον άμεσο αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών.

Μέχρι στιγμής, η αεροπορική εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση μόλις 20% στο κόστος που σχετίζεται με τα καύσιμα, πρόσθεσε.