Ένοπλοι-σκότωσαν-περίπου-40-ανθρώπους-στο-βόρειο-τμήμα-της-Νιγηρίας

Ένοπλοι άνδρες σκότωσαν περίπου 40 ανθρώπους χθες Κυριακή στη βόρεια Νιγηρία, σύμφωνα με δύο εκθέσεις ασφαλείας που συντάχθηκαν για τον ΟΗΕ και για τις οποίες έλαβε σήμερα γνώση το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η πολιτεία Ζαμφαρά, όπως και άλλες στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, είναι αντιμέτωπη με πολυδιάστατη κρίση ασφαλείας, λόγω της δράσης συμμοριών, που λεηλατούν χωριά, απάγουν κόσμο για λύτρα, δολοφονούν και κατατρομοκρατούν τον πληθυσμό, καθώς και τζιχαντιστικών οργανώσεων, ενεργών κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και σε γειτονικά κράτη.

Επί μήνες, η χώρα αντιμετωπίζει μια αναζωπύρωση επιθέσεων από ληστές και τζιχαντιστές στο βόρειο τμήμα της, εξωθώντας τον πρόεδρο της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, τον Μπόλα Τινούμπου, ο οποίος διεκδικεί δεύτερη θητεία τον Ιανουάριο, να κηρύξει τον Νοέμβριο κατάσταση έκτακτης ανάγκης ασφαλείας.

Στην πολιτεία Ζαμφάρα, το βράδυ της Κυριακής, «ληστές έστησαν ενέδρα σε ταξιδιώτες στον δρόμο Μαγκάμι-Ντανσάντου στην περιοχή Γκουσάου (…) Σκότωσαν 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένων αμάχων, κυνηγών και ενός κοινοτικού φύλακα, και τραυμάτισαν πολλούς άλλους», αναφέρει η έκθεση.

«Δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν στην επίθεση και σκότωσαν πολλούς ληστές έπειτα από ανταλλαγή πυρών», υπογραμμίζεται.

Την ίδια ημέρα, ληστές σκότωσαν 12 άτομα στην γειτονική Κατσίνα, σύμφωνα με μια άλλη έκθεση που συντάχθηκε για τον ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, ο νιγηριανός στρατός ανέφερε ότι «σκότωσε πολλούς τρομοκράτες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, την Κυριακή στην περιοχή Σινκάφι της πολιτείας Ζαμφάρα.

Χθες , ο νιγηριανός στρατός τόνισε ότι διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές εναντίον «τρομοκρατικών θυλάκων» στην πολιτεία Νίγηρα (βόρειο-κεντρική) και σκότωσε «70 ένοπλους ληστές».

Σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, αυτές οι στρατιωτικές επιδρομές σκότωσαν επίσης 13 άμαχους πολίτες.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κυβέρνησης του Σιρόκο, Ισάγιου Μπάουα τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το περιστατικό συνέβη χθες στο Κουσάσου, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος έπληξε κρησφύγετα συμμοριών.

«Μια αεροπορική επιδρομή της νιγηριανής Πολεμικής Αεροπορίας που είχε στόχο ένα κρησφύγετο τρομοκρατών στο χωριό Κουσάσου χτύπησε κατά λάθος αμάχους και σκότωσε περίπου 13 άτομα», δήλωσε.

«Ήταν ακούσια. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και ζητώ τη συγχώρεσή τους για ό,τι συνέβη», πρόσθεσε.