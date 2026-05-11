Αθανασίου για «Ελληνικό»: Ανοίγουν οι πρώτοι αθλητικοί χώροι – Πάνω από 3.000 οι κάτοικοι έως το 2028

Το όνειρο που ήταν να πάρει ζωή το έργο στο «Ελληνικό» το 2027 είναι πολύ κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. Με αυτή τη φράση ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου περιέγραψε τη σημερινή φάση εξέλιξης της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, σε συνέντευξη στο Fortune Greece και την Αναστασία Παρετζόγλου.

Ο επικεφαλής της LAMDA Development έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για την επόμενη ημέρα του έργου, υπογραμμίζοντας ότι το Ελληνικό περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής στη φάση της πραγματικής λειτουργίας και κατοίκησης. ‘Ανθρωποι θα μπορούν να αθλούνται στο Ελληνικό το φθινόπωρο φέτος, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εταιρεία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να δώσει αθλητικούς χώρους στον κόσμο και να τους δει μέσα στο Ελληνικό.

Παράλληλα, είπε ότι μέχρι το Πάσχα του 2027 θα αρχίσει να διαμορφώνεται καθημερινή ζωή στην περιοχή, με κατοίκους να εγκαθίστανται στα πρώτα ακίνητα που θα παραδίδονται σταδιακά. Πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα του χρόνου άνθρωποι θα ζουν στο «Ελληνικό» σημείωσε, εξηγώντας ότι η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο τον Riviera Tower αλλά και ένα ευρύτερο σύνολο κατοικιών κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.

Έδωσε επίσης και μία πρώτη εικόνα για τη δημογραφική αλλαγή που θα φέρει το έργο στην περιοχή. Μέχρι το 2028 θα έχουμε δώσει πάνω από 1.000 διαμερίσματα. Που πάει να πει ότι πάνω από 3.000 κάτοικοι μπορεί να ζουν στο «Ελληνικό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση δεν αφορά μόνο υποδομές και κτίρια, αλλά τη δημιουργία μιας νέας αστικής κοινότητας.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου συνέδεσε την εξέλιξη του έργου και με τη συνολική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι το «Ελληνικό» λειτούργησε ως σημείο ψυχολογικής και επενδυτικής επανεκκίνησης μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Όπως είπε, στα πρώτα χρόνια της επένδυσης κυριαρχούσε η αμφισβήτηση, τόσο για το εάν το έργο θα υλοποιηθεί όσο και για το κατά πόσο η ίδια η εταιρεία θα μπορούσε να αντέξει το βάρος μιας τόσο μεγάλης ανάπτυξης.

Παρά τις αντιξοότητες στην πορεία του χρόνου και την αμφισβήτηση στις προοπτικές του, ο CEO της LAMDA Development υπογράμμισε ότι η εταιρεία επέμεινε στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ακόμη και σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία, την πανδημία και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του Σπύρου Λάτση τον οποίο χαρακτήρισε βασικό πυλώνα στήριξης της επένδυσης. Είχαμε την τύχη να έχουμε στο πλευρό μας τον Σπύρο Λάτση σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο επιχειρηματίας ήταν ο μόνος που είχε το «Ελληνικό» σαν όραμα ακόμη και πριν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου. Η στήριξη δεν ήταν μόνο οικονομική αλλά και ηθική, ειδικά στις πιο δύσκολες φάσεις του έργου.

Ο κ. Αθανασίου περιέγραψε μάλιστα και τη δυσκολία οικοδόμησης ενός οργανισμού ικανού να «τρέξει» μια τόσο σύνθετη επένδυση μέσα σε συνθήκες Covid και διεθνούς αβεβαιότητας. Όπως είπε, όταν η LAMDA ανέλαβε το «Ελληνικό», ήταν μια εταιρεία με ισχυρή παρουσία στα εμπορικά κέντρα και στις μαρίνες, όχι όμως μια εταιρεία που είχε προηγούμενη εμπειρία σε έργα τέτοιας κλίμακας. Ήμαστε τότε 150-180 άνθρωποι, τώρα είμαστε 700 ανέφερε, εξηγώντας ότι η εταιρεία χρειάστηκε να αναπτυχθεί οργανωτικά σχεδόν από το μηδέν, χτίζοντας ομάδες μηχανικών, αρχιτεκτόνων και εξειδικευμένων στελεχών εν μέσω πανδημίας.

Είπε επίσης ότι η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου project απαιτεί επιμονή, αντοχή και πίστη σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Ένα όραμα, εξ ορισμού, έχει ρίσκο. Αλλιώς δεν θα ήταν όραμα σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Ελληνικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας επένδυσης που χρειάστηκε να αντέξει διαδοχικές κρίσεις, αμφισβητήσεις και καθυστερήσεις μέχρι να φτάσει στο σημερινό στάδιο ωρίμανσης.

