Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Δείτε αναλυτικά

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/5) από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, που αφορούν τη χρήση του 2024.

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και υφυπουργών, των βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών, δημάρχων και όσων είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων.

Τα «πόθεν έσχες» καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τα δηλωθέντα εισοδήματα για το 2024, τις τραπεζικές υποχρεώσεις και δανειακές οφειλές, τα ακίνητα που κατέχουν τα πολιτικά πρόσωπα, καθώς και τυχόν συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή κατοχή μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους ή τις συζύγους τους.

Το πόθεν έσχες του Κ. Μητσοτάκη

Συνολικά εισοδήματα ύψους 81.673 ευρώ δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο «πόθεν έσχες» του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024. Από το ποσό αυτό, περίπου 10.700 ευρώ προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά στο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, ο πρωθυπουργός προχώρησε μέσα στο 2024 σε πώληση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Η αξία κτήσης τους ανερχόταν σε 490.575 ευρώ, ενώ η αξία πώλησης έφτασε τις 500.000 ευρώ.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη διαμορφώνονται περίπου στις 573.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους – περίπου 472.000 ευρώ – να προέρχεται από την πώληση των ομολόγων.

Η ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργού παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση. Παράλληλα, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης καταγράφονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, κυβισμού 1.560 και 875 κυβικών εκατοστών αντίστοιχα, με έτος κτήσης το 2016 και το 2017.

Ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί επίσης να διατηρεί μετοχές στον Κήρυκα Χανίων. Ως προς τις δανειακές του υποχρεώσεις, δηλώνεται ποσό 150.000 ευρώ από δάνειο που έχει λάβει από την αδελφή του Αλεξάνδρα, καθώς και υπόλοιπο οφειλής 6.100 ευρώ από πιστωτική κάρτα.

Το πόθεν έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Για τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη δήλωση «πόθεν έσχες» καταγράφονται ετήσια εισοδήματα που προέρχονται από διαφορετικές πηγές.

Ειδικότερα, δηλώνονται περίπου 40.000 ευρώ από ακίνητα, 94.707 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 857.842 ευρώ από άλλες πηγές, όπως διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές και κληρονομιές.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εμφανίζεται αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι τραπεζικές καταθέσεις της ξεπερνούν τα 1,396 εκατ. ευρώ, ποσό που εμφανίζεται αυξημένο λόγω εκποίησης ακινήτου το οποίο προήλθε από κληρονομιά, ενώ δηλώνονται επίσης καταθέσεις άνω των 181.000 δολαρίων.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει χωρίς μεταβολές, ενώ στις δανειακές υποχρεώσεις καταγράφεται οφειλή προς την Intrum Hellas ύψους 900.000 ευρώ, με ανεξόφλητο υπόλοιπο 818.474 ευρώ.

Παράλληλα, δηλώνεται υπόλοιπο 21.920 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ, καθώς και οφειλή 8.156 ευρώ από πιστωτική κάρτα με αρχικό ποσό 10.000 ευρώ.

Τι δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024), δηλώνει:

συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 57.599 ευρώ.

από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 8,7 ευρώ

εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 2.425 ευρώ.

καταθέσεις 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών σε λογαριασμούς που είναι δικαιούχοι ο ίδιος και τρίτοι, κατάθεση 1.070 ευρώ.

ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

Τα εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε 58.042,01 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση του 2024.

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, 21.504,96 ευρώ από ακίνητα, καθώς και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες και οικόπεδα.

Στη φετινή δήλωση καταγράφεται νέα αγορά μονοκατοικίας στη Σέριφο, επιφάνειας περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αποκτήθηκε το 2024 έναντι 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συμμετοχή 100% σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό 2% στη Βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1992.

Τι δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δηλώνει συνολικό εισόδημα 61.219,15 ευρώ, εκ των οποίων 1.971,33 ευρώ από ακίνητα, 441 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, στα 43.804,68 ανέρχεται το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ, 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, κλπ και 2,14 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Ο κ. Φάμελλος διατηρεί 9 τραπεζικούς λογαριασμούς, με μεγαλύτερο εξ αυτών έναν στην Τράπεζα Πειραιώς ύψους 42.999 ευρώ. Επίσης, έχει στην κατοχή του συνολικά 16 αγροτεμάχια και διαμερίσματα και έχε ΙΧ του 2016.

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Εισοδήματα ύψους 79.466,91 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση το 2024.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει 42.508,65 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα. Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ έχει 32.033,76 ευρώ και από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά διαθέτει 4.924,50 ευρώ.

Επίσης, έχει 5 τραπεζικούς λογαριασμούς με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται στην Εθνική Τράπεζα με 25.105,23 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει 16 ακίνητα, σε Εύβοια, Αττική.

Επιπλέον, είναι κάτοχος ενός ΙΧ με έτος κτήσης το 2004. Όσον αφορά τα δάνεια, διαθέτει πιστωτική κάρτα στην Τράπεζα Πειραιώς. Το αρχικό ποσό είναι: 2.400,00 ευρώ και το υπόλοιπο οφειλής 1.759,61 ευρώ.

Τι δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Εισόδημα ύψους 43.347,94 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 32.732,40 ευρώ από φορολογούμενα και αφορολόγητα εισοδήματα δήλωσε στο πόθεν έσχες του έτους 2025 ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Παράλληλα, δήλωσε 0,43 ευρώ από τόκους και μερίσματα.

Στη δήλωση σημειώνεται ότι οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα στη διάρκεια του έτους χρήσης 2024 αποτελούν, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν σε αυτό.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις βρίσκονται στην Εθνική Τράπεζα, με τον μεγαλύτερο λογαριασμό να ανέρχεται σε 18.718,82 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, δηλώνει δύο διαμερίσματα στη Λαμία, επιφανείας 60 και 45 τ.μ. αντίστοιχα, τα οποία αποκτήθηκαν το 1990 από γονική παροχή.

Στη φετινή δήλωση καταγράφεται αλλαγή στην περιγραφή των δύο ακινήτων λόγω τακτοποίησης, όπως αναφέρεται στα σχετικά παρατηρητήρια της δήλωσης.

Δεν εμφανίζονται συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ενώ στη δήλωση δεν καταγράφονται δανειακές υποχρεώσεις.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για τη χρήση 2024, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η σύζυγός του, Όλγα Πετροπούλου, καταγράφουν αναλυτικά τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία, τις δανειακές υποχρεώσεις και τις συμμετοχές τους.

Εισοδήματα

Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα ανέρχονται σε 32.033,76 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές.

Επιπλέον δηλώνεται ποσό 32.732,40 ευρώ που δεν θεωρείται εισόδημα βάσει του άρθρου 63 του Συντάγματος.

Καταγράφονται επίσης 12.252,11 ευρώ από εξαγορά ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 24.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και 36,41 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Ακίνητη περιουσία

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει σειρά ακινήτων:

Μονοκατοικία στις Μηλιές Μαγνησίας, 148,26 τ.μ. σε οικόπεδο 413,96 τ.μ., με πλήρη κυριότητα (100%), αποκτηθείσα το 2021 έναντι 105.000 ευρώ.

Μονοκατοικία 50 τ.μ. σε έκταση 7.970 τ.μ. στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, η οποία εκποιήθηκε με τίμημα 24.000 ευρώ.

Βοσκότοπος/χέρσα έκταση 7.970 τ.μ. στην ίδια περιοχή, επίσης εκποιηθείσα με τίμημα 24.000 ευρώ.

Μονοκατοικία 67,85 τ.μ. σε οικόπεδο 777 τ.μ. στον Κύρρο Πέλλας, η οποία εκποιήθηκε μέσω ανταλλαγής ποσοστών.

Δάνεια – πιστωτικές κάρτες

Δηλώνεται πιστωτική κάρτα της Εθνικής Τράπεζας με αρχικό όριο 5.000 ευρώ και μηδενικό υπόλοιπο οφειλής.

Μετοχές, επενδύσεις και συμμετοχές

Ασφαλιστικό συμβόλαιο (Alico Invest Plus) αξίας 5.331,30 ευρώ

990 μετοχές της Praxitelis SA αξίας 722,70 ευρώ

Συμμετοχή 48,33% στην εταιρεία «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», με κεφάλαιο 8.700 ευρώ

Μίσθωση δύο τραπεζικών θυρίδων στην Eurobank από το 2022

Καταθέσεις

Οι τραπεζικές καταθέσεις κατανέμονται ως εξής:

Εθνική Τράπεζα: 188.346,57 ευρώ, καθώς και μικρότερα υπόλοιπα (191,01€, 1,43€, 0,53€)

Eurobank: 76.085,11 ευρώ και επιπλέον λογαριασμοί με μικρά ποσά (733,87€, 418,64€, 297,50€, 80,67€)

Τράπεζα Πειραιώς: 130,30 ευρώ

Οχήματα

Το ζεύγος κατέχει δύο επιβατικά Ι.Χ. (2.143 κ.εκ. και 1.595 κ.εκ.).

Τι δηλώνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου

Εισοδήματα ύψους 82.496,89 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση το 2024.

Η κ. Λατινοπούλου έχει 4.225,31 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ έχει 18.900,89 ευρώ ενώ οι μισθοί από τις αποζημιώσεις της Ευρωβουλής είναι 59.370,69 ευρώ.

Επίσης, έχει 5 τραπεζικούς λογαριασμούς με τα μεγαλύτερα ποσά, 29.259,31 ευρώ και 56.261,29 ευρώ να είναι στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει 2 ακίνητα.

Επιπλέον, είναι κάτοχος ενός ΙΧ με έτος κτήσης το 2018.

Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Εισοδήματα ύψους 72.140,64 ευρώ δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Πόθεν Έσχες 2025 για χρήση το 2024. Τα 33.408,24 ευρώ είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ, 32.732,40 ευρώ προέρχονται από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά και 6.000 ευρώ προέρχονται από ακίνητα.

Ο κ. Τσίπρας έχει 7 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα με καταθέσεις ύψους 315.403,24 ευρώ.

Ακόμη, έχει 10 ακίνητα, εκ των οποίων τα 4 είναι από γονική παροχή και το ένα από κληρονομιά

Σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες, ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει την ιδιοκτησία ενός δίκυκλου οχήματος 652 κυβικών εκατοστών, το οποίο αγόρασε το 2007 έναντι 7.300 ευρώ.

Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, εμφανίζεται να συμμετέχει με ποσοστό 90% στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (ΑΜΚΕ).

Όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις, καταγράφεται οφειλή μέσω πιστωτικής κάρτας στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπο 771 ευρώ, καθώς και ένα παλαιότερο δάνειο στην ίδια τράπεζα με τρέχον υπόλοιπο περίπου 5.403 ευρώ. Επιπλέον, έχει επαγγελματικό δάνειο στη Cepal Hellas χωρίς ενεργό υπόλοιπο.

Τι δηλώνουν Κασσελάκης- Μακμπέθ

Εισοδήματα 8.372,85 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 122.430,01 δολάρια από εισοδήματα από ακίνητα αλλοδαπής δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση το 2024.

Επίσης, έχει 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, εκ των οποίων ο ένας στη JP MORGAN, στον οποίο έχει καταθέσεις 1.631,32 ευρώ.

Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγώγων εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια αν και η συνολική αξία κτήσης ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια.

Όσον αφορά τα ακίνητα, ο κ. Κασσελάκης δηλώνει μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ. Ακόμη, έχει σε ποσοστό 50% την ιδιοκτησία 2 επιβατικών ΙΧ.

Ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να εκποιεί και να αγοράζει την εταιρεία OSIOS LLC με έδρα τις ΗΠΑ ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Pura Vita με έδρα την Ελλάδα.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του ξεπερνούν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Τι δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς

Σε 302.279,11 ευρώ ανέρχονται τα εισοδήματα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του 2025 για χρήση του 2024. Τα 200.000 ευρώ είναι ποσά από διάθεση περιουσιακών, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές κτλ.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επίσης μετοχές στην ANEN LINES και έχει 5 λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, εκ των οποίων 234.795,08 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.

Ως προς την ακίνητη περιουσία ο κ. Σαμαράς έχει 16 ακίνητα εκ των οποίων καλλιέργειες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες και 2 οχήματα με έτος κυκλοφορίας 1963 και 1989 αντιστοίχως.

