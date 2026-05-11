Ανδρουλάκης-για-το-πόθεν-έσχες:-Ο-λογιστής-μου-δεν-συμπεριέλαβε-καταθέσεις-στο-εξωτερικό

Σε διευκρινίσεις και συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη μη συμπερίληψη τραπεζικών λογαριασμών του εξωτερικού στο πόθεν έσχες.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων «με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

«Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου» τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

«Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών», καταλήγει.

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των δηλώσεων πόθεν έσχες για τις χρήσεις 2023 και 2024, καταγράφεται σημαντική διαφορά στις δηλωμένες τραπεζικές καταθέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, στο πόθεν έσχες της χρήσης 2023 δηλώνονταν καταθέσεις ύψους 1.076.358 ευρώ, ενώ σε εκείνο του 2024 ανέρχονται σε 58.393,4 ευρώ.

Η διαφορά αγγίζει περίπου το 1,018 εκατ. ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Αναλυτικά τα εισοδήματα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη ανέρχονται σε 58.042,01 ευρώ, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση του 2024.

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, 21.504,96 ευρώ από ακίνητα, καθώς και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες και οικόπεδα.

Στη φετινή δήλωση καταγράφεται νέα αγορά μονοκατοικίας στη Σέριφο, επιφάνειας περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αποκτήθηκε το 2024 έναντι 120.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συμμετοχή 100% σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό 2% στη Βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1992.

