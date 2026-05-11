Αποβιβάζονται οι επιβάτες του MV Hondius με τον χανταϊό στο λιμάνι της Τενερίφης – Δείτε live

Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμμένους φάρους και σειρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκκένωσης του ολλανδικής σημαίας κρουαζιερόπλοιου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα.

Φαίνεται ότι σίγουρα όμως θα εξεταστεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Αττικόν» μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καραντίνα του Έλληνα επιβάτη δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει στην οικία του ή σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ. Βάσει πρωτοκόλλου, η υγειονομική αποστολή ανήκει στο ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά πληροφορίες η ανάθεση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί επίσημα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν το αεροσκάφος θα μεταβεί τις επόμενες ώρες στην Τενερίφη ή αν θα παραλάβει τον Έλληνα από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων.

Αεροσκάφος τύπου C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας θα διατεθεί για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο έχει πληγεί από εστία χανταϊού.

Ανάμεσα στους 147 επιβάτες βρίσκεται ένας Έλληνας ο οποίος θα επαναπατριστεί.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια Νησιά, με τις ισπανικές αρχές να θέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών , στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες.

Στην Τενερίφη έφτασε σήμερα το πρωί το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του χανταϊού , έπειτα από τον θάνατο τριών ανθρώπων που συνδέθηκαν με τη νόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία, δήλωσε ότι ιατρικές ομάδες επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε επιβάτες και πλήρωμα, πριν ξεκινήσει η διαδικασία αποβίβασης και μεταφοράς των επιβατών στις χώρες τους.

Επιχείρηση αποβίβασης με αυστηρά μέτρα

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πλοίο θα παραμείνει σε «ασφαλή» απόσταση από την προβλήτα και οι επιβάτες θα μεταφέρονται στη στεριά ανά εθνικότητα, με μικρά σκάφη χωρητικότητας έως 10 ατόμων.

Todo está preparado para recibir a los ocupantes del MV HONDIUS en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Participan más de 300 efectivos de la Guardia Civil, incluyendo medios aéreos, varias embarcaciones del servicio marítimo, especialistas NRBQ, GRS y unidades de seguridad… pic.twitter.com/Tl5mhN4qOb — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, έχουν αποστείλει αεροσκάφη για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους.

Παράλληλα, οι αποσκευές των επιβατών θα παραμείνουν προσωρινά στο πλοίο και θα τους επιστραφούν αργότερα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των αμερικανικών CDC, οι 17 Αμερικανοί επιβάτες, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, θα μεταφερθούν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, όπου λειτουργεί η Εθνική Μονάδα Καραντίνας των ΗΠΑ.

Μετά τον αρχικό ιατρικό έλεγχο, οι επιβάτες θα τεθούν σε κατ’ οίκον παρακολούθηση για τις επόμενες 42 ημέρες, με καθημερινή επιτήρηση της κατάστασής τους.

Οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν είναι οι 14 Ισπανοί επιβάτες, οι οποίοι θα φορούν μάσκες υψηλής προστασίας FFP2. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου θα παραμείνουν σε ατομικά δωμάτια χωρίς επισκέψεις. Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι θα υποβληθούν σε PCR τεστ κατά την άφιξή τους και σε νέο έλεγχο επτά ημέρες αργότερα.

Η δεύτερη ομάδα που θα εγκαταλείψει το πλοίο θα είναι οι δύο Ολλανδοί επιβάτες, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Preparativos del dispositivo para recibir a los ocupantes del MV #Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Participan alrededor de 360 efectivos de la #GuardiaCivil, incluyendo medios aéreos, varias embarcaciones del ervicio marítimo, especialistas NRBQ, GRS y unidades… pic.twitter.com/yKxGn0uVYs — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

Αντιδράσεις και φόβοι στα Κανάρια Νησιά

Η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τενερίφη και γενικότερα στα Κανάρια Νησιά. Ο πρόεδρος της αυτόνομης κοινότητας, Φερνάντο Κλαβίχο, είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι διαφωνούσε με την απόφαση να δέσει το πλοίο εκεί.

Παράλληλα, εργαζόμενοι του λιμανιού πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες, εκφράζοντας ανησυχία για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αποβίβασης, το πλοίο αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα αποβιβαστεί το πλήρωμα και θα πραγματοποιηθεί πλήρης απολύμανση του σκάφους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος ενημερώθηκε επίσημα για το ξέσπασμα του χανταϊού στις 2 Μαΐου, ανέφερε ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Οι οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση των επιβατών

Για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, το ECDC συνιστά αυξημένα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των ιατρικών επαφών.

Συγκεκριμένα, προτείνεται χρήση γαντιών, ιατρικής ποδιάς, αναπνευστικής μάσκας FFP2 και προστασίας των ματιών. Συνιστώνται επίσης ιατρικές μάσκες, καλός αερισμός των χώρων, καθώς και μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

Όλοι οι επιβάτες θα κληθούν να φορούν ιατρική μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Τι θα γίνει με τους επιβάτες που έχουν συμπτώματα

Οι επιβάτες που παρουσιάζουν συμπτωματολογία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο κατά προτεραιότητα. Ανάλογα με την κλινική τους κατάσταση και τις επιχειρησιακές αποφάσεις των αρχών, ενδέχεται είτε να παραμείνουν σε απομόνωση στην Τενερίφη είτε να μεταφερθούν για απομόνωση στη χώρα καταγωγής τους.

Εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό, θα συνεχιστούν η ιατρική φροντίδα και τα μέτρα απομόνωσης. Εάν είναι αρνητικό, το ECDC σημειώνει ότι μπορεί να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέτρα καραντίνας και παρακολούθησης για έως και έξι εβδομάδες, ως προληπτική προσέγγιση.

Οι ασυμπτωματικοί θεωρούνται προληπτικά υψηλού κινδύνου

Οι επιβάτες χωρίς συμπτώματα αντιμετωπίζονται προς το παρόν ως επαφές υψηλού κινδύνου, για προληπτικούς λόγους. Ο επαναπατρισμός τους θα γίνει με ειδικά οργανωμένα μέσα μεταφοράς από τις χώρες τους, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Το ECDC διευκρινίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τακτικές εμπορικές πτήσεις.

Μετά την επιστροφή τους, θα τεθούν σε αυτο-καραντίνα στη χώρα καταγωγής τους. Εάν εμφανίσουν συμπτώματα, θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική αξιολόγηση και διαγνωστικές εξετάσεις.

Ωστόσο, η τελική ταξινόμηση του κινδύνου μπορεί να διαφοροποιηθεί. Τις τελευταίες δύο ημέρες, η ομάδα δημόσιας υγείας επί του πλοίου πραγματοποίησε συνεντεύξεις με όλους τους επιβάτες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, δεν αποκλείεται ορισμένοι να μην θεωρηθούν υψηλού κινδύνου μετά την επιστροφή τους και να υπαχθούν σε λιγότερο αυστηρά μέτρα.