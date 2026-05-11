    Δημοσκόπηση ALCO: Χάνει έδαφος η ΝΔ – «Καμπανάκι» για κράτος δικαίου και διαφθορά

    Πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά 1,7 μονάδες δείχνει νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του ALPHA, ενώ απώλειες κατά 0,9 μονάδες σημειώνει και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

    Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 5-9 Μαΐου 2026, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 21,1% (από 22,8% στην  προηγούμενη δημοσκόπηση), το ΠΑΣΟΚ 11,3% (από 12,2%), η Ελληνική Λύση 7,4% (από 8%), το ΚΚΕ 6,5% (από 7%), η Πλεύση Ελευθερίας 5,3% (από 5,7%) και 3,1% ο ΣΥΡΙΖΑ (από 3,4%). Κάτω από το όριο του 3% είναι τα κόμματα ΝΙΚΗ, ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά, Φωνή Λογικής και Δημοκράτες.

    Δημοσκόπηση ALCO

    Σε άλλα στοιχεία της δημοσκόπησης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έντονα αρνητική εικόνα του κοινού για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Ενδεικτικά, στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι ο τρόπος που χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας κυρία Κοβέσι το θέμα του ΟΠΕΚΕ συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, το 64% απαντά «Όχι», με το χαμηλότερο 26% να απαντά «Ναι».

    Δημοσκόπηση ALCO

    Παράλληλα, το 72% πιστεύει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κράτος δικαίου, με το 24% να διαφωνεί με αυτήν την άποψη.

    Δημοσκόπηση ALCO

    Στο μεταξύ, εξίσου υψηλό ποσοστό, το 78%, πιστεύει ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Το 17% αντιθέτως πιστεύει ότι οι νόμοι στη χώρα μας εφαρμόζονται το ίδιο για όλους.

    Δημοσκόπηση ALCO

    Όσον αφορά τους παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, το 82% θεωρεί ότι βασικό πρόβλημα είναι η διαφθορά, το 70% αποδίδει την κατάσταση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και το 68% στην αδυναμία εφαρμογής των νόμων.

    Δημοσκόπηση ALCO

    Επιστρέφοντας στο θέμα των επόμενων εκλογών, το 48% δηλώνει ότι θα ψηφίσει περισσότερο με βάση τα ζητήματα των θεσμών και διαφάνειας ενώ το 40% λέει ότι θα εστιάσει στο ζήτημα της οικονομίας.

    Δημοσκόπηση ALCO

    Στην ερώτηση για το αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσει διαμαρτυρία, το κοινό απάντησε 36% σταθερότητα (από 34% τον Σεπτέμβριο) και 61% διαμαρτυρία (από 57%).

    Δημοσκόπηση ALCO

    Όσον αφορά το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το 71% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 17% δήλωσε πολύ/αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.

    Δημοσκόπηση ALCO

    Παράλληλα, όσον αφορά το Κίνημα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού, το 65% δηλώνει καθόλου πιθανό να το ψηφίσει (από 59% τον Απρίλιο) ενώ το 15% θεωρεί πολύ/αρκετά πιθανό να το ψηφίσει (από 15%).

    Δημοσκόπηση ALCO

