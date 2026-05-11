Δημοσκόπηση ALCO: Χάνει έδαφος η ΝΔ – «Καμπανάκι» για κράτος δικαίου και διαφθορά

Πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά 1,7 μονάδες δείχνει νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του ALPHA, ενώ απώλειες κατά 0,9 μονάδες σημειώνει και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 5-9 Μαΐου 2026, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 21,1% (από 22,8% στην προηγούμενη δημοσκόπηση), το ΠΑΣΟΚ 11,3% (από 12,2%), η Ελληνική Λύση 7,4% (από 8%), το ΚΚΕ 6,5% (από 7%), η Πλεύση Ελευθερίας 5,3% (από 5,7%) και 3,1% ο ΣΥΡΙΖΑ (από 3,4%). Κάτω από το όριο του 3% είναι τα κόμματα ΝΙΚΗ, ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά, Φωνή Λογικής και Δημοκράτες.

Σε άλλα στοιχεία της δημοσκόπησης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η έντονα αρνητική εικόνα του κοινού για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Ενδεικτικά, στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι ο τρόπος που χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας κυρία Κοβέσι το θέμα του ΟΠΕΚΕ συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, το 64% απαντά «Όχι», με το χαμηλότερο 26% να απαντά «Ναι».

Παράλληλα, το 72% πιστεύει ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει κράτος δικαίου, με το 24% να διαφωνεί με αυτήν την άποψη.

Στο μεταξύ, εξίσου υψηλό ποσοστό, το 78%, πιστεύει ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Το 17% αντιθέτως πιστεύει ότι οι νόμοι στη χώρα μας εφαρμόζονται το ίδιο για όλους.

Όσον αφορά τους παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου, το 82% θεωρεί ότι βασικό πρόβλημα είναι η διαφθορά, το 70% αποδίδει την κατάσταση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και το 68% στην αδυναμία εφαρμογής των νόμων.

Επιστρέφοντας στο θέμα των επόμενων εκλογών, το 48% δηλώνει ότι θα ψηφίσει περισσότερο με βάση τα ζητήματα των θεσμών και διαφάνειας ενώ το 40% λέει ότι θα εστιάσει στο ζήτημα της οικονομίας.

Στην ερώτηση για το αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσει διαμαρτυρία, το κοινό απάντησε 36% σταθερότητα (από 34% τον Σεπτέμβριο) και 61% διαμαρτυρία (από 57%).

Όσον αφορά το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το 71% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 17% δήλωσε πολύ/αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.

Παράλληλα, όσον αφορά το Κίνημα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού, το 65% δηλώνει καθόλου πιθανό να το ψηφίσει (από 59% τον Απρίλιο) ενώ το 15% θεωρεί πολύ/αρκετά πιθανό να το ψηφίσει (από 15%).

