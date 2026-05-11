Εθνική τρ. : Πίσω από τη βιτρίνα του +23%

Συμπίεση περιθωρίων, αύξηση κόστους και μείωση κερδών σε ετήσια βάση συνθέτουν μια εικόνα πιο σύνθετη από αυτή που προβάλλει η διοίκηση Μυλωνά – Το deal με την Allianz και τα ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας

Με τίτλο «Ισχυρές επιδόσεις και θετικές προοπτικές», η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026, εστιάζοντας στην αύξηση κερδών κατά +23% σε τριμηνιαία βάση, στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,3% και στη διανομή €1 δισ. προς τους μετόχους. Ωστόσο, μια προσεκτική ανάγνωση των αριθμών αποκαλύπτει ότι το αφήγημα της δυναμικής συνυπάρχει με σημαντικές πιέσεις στα θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας, οι οποίες δεν αποτυπώνονται με την ίδια έμφαση στο υλικό επικοινωνίας.

Η ετήσια εικόνα είναι ξεκάθαρα πτωτική. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €344 εκατ. έναντι €381 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας πτώση -9,9%. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους –το πιο ουσιαστικό μέγεθος για την αγορά– υποχώρησαν στα €272 εκατ. από €301 εκατ. (-9,5%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν μείωση -10,6%. Η σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο 2025, που προβάλλεται έντονα στο εξώφυλλο του δελτίου τύπου, επιλέχθηκε στρατηγικά: το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν εποχικά ασθενές, γεγονός που μεγεθύνει τη φαινομενική «ανάκαμψη» του Α’ τριμήνου 2026.

Η συνεχιζόμενη συμπίεση των επιτοκιακών εσόδων

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο αφορά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM), το οποίο εξακολουθεί να συρρικνώνεται. Από τις 291 μονάδες βάσης στο Α’ τρίμηνο 2025, υποχώρησε σταδιακά στις 272 μ.β. στο Α’ τρίμηνο 2026, απώλεια 19 μ.β. σε διάστημα δώδεκα μηνών. Πιο εντυπωσιακή είναι η συμπίεση στα επιτόκια εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, που υποχώρησαν από τις 507 στις 432 μ.β. (-75 μ.β.), με τα δάνεια προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να καταγράφουν την εντονότερη πτώση (από 461 σε 378 μ.β.).

Η Τράπεζα υποστηρίζει ότι «η συμπίεση έχει υποχωρήσει», στηριζόμενη όμως σε μία και μόνη τριμηνιαία σταθεροποίηση. Το βασικό σενάριο της διοίκησης προϋποθέτει ανοδική πορεία των επιτοκίων αναφοράς της ΕΚΤ, η οποία δεν είναι δεδομένη. Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν -1,3% σε ετήσια βάση στα €541 εκατ., παρά την επέκταση του ενεργητικού κατά σχεδόν €7,4 δισ., γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία μετάβασης σε επιτοκιακό περιβάλλον φθίνουσας απόδοσης δανείων.

Λειτουργικές δαπάνες σε ανοδική τροχιά

Παράλληλα, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν +8,4% σε ετήσια βάση στα €246 εκατ., με τις δαπάνες προσωπικού να ενισχύονται κατά +8,8% κυρίως λόγω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων –επιβάρυνση μόνιμη και μη αναστρέψιμη– και τα διοικητικά έξοδα κατά +9,6%. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα επιδεινώθηκε από το 30,3% στο 34,3% σε δημοσιευμένη βάση (35,7% σε «ομαλοποιημένη»), σημειώνοντας χειροτέρευση 400 μονάδων βάσης που η ίδια η διοίκηση αποδίδει σε «στρατηγικές επενδύσεις» σε τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα του τριμήνου περιλαμβάνονται περίπου €60 εκατ. για το πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και €10 εκατ. εισφορά ΛΕΠΕΤΕ –συνολικά €70 εκατ. που εξαιρούνται από τα «ομαλοποιημένα» μεγέθη, αλλά μειώνουν τα πραγματικά αναλογούντα κέρδη.

Ο ρόλος των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων

Η συστηματική παρουσίαση «ομαλοποιημένων» δεικτών αποτελεί επίσης σημείο που χρήζει προσοχής. Η Τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι το ROTE 16,3% σε δημοσιευμένη βάση υποχωρεί στο 15,3% αφού αφαιρεθούν τα «υψηλά έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις». Η διαφορά της μίας ποσοστιαίας μονάδας προέρχεται από έσοδα συναλλαγών €61 εκατ. που, αν και -35,3% χαμηλότερα από πέρυσι, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό «μαξιλάρι» κερδοφορίας.

Επιπλέον, η γραμμή «Φόροι και δικαιώματα μειοψηφίας» μειώθηκε -13,3% ετησίως, ταχύτερα από την πτώση των λειτουργικών κερδών (-10,6%), βελτιώνοντας τεχνητά το τελικό αποτέλεσμα –πιθανώς μέσω της αναφερόμενης «επιτάχυνσης απόσβεσης DTC για εποπτικούς σκοπούς», στοιχείο που σημειώνεται διακριτικά σε υποσημείωση.

Κεφαλαιακή θέση: από το 18,7% στο 17,4%

Παρά τη ρητορική περί «ισχυρής κεφαλαιακής θέσης», ο δείκτης CET1 υποχώρησε από 18,7% στο 17,4% μέσα σε ένα έτος, με τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού να αυξάνονται κατά +9,9% (€37,4 → €41,1 δισ.). Η μείωση των δεικτών αντανακλά την επιθετική πολιτική διανομών (€1 δισ. συνολικά: €464 εκατ. μερίσματα, €232 εκατ. τακτική επαναγορά και €300 εκατ. έκτακτη επαναγορά μετοχών), αλλά και την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου. Η επικείμενη συμμετοχή 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη θα αφαιρέσει επιπλέον 20 μ.β. από το CET1.

Allianz: ένα στρατηγικό βήμα με μελλοντικά οφέλη

Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Allianz παρουσιάζεται ως ο νέος πυλώνας ανάπτυξης εσόδων από προμήθειες, με ισχυρισμούς για ~4x αύξηση εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες, +6% στα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου, +4% στα κέρδη ανά μετοχή και >50 μ.β. αύξηση του ROTE. Ωστόσο, όλα αυτά τα νούμερα είναι μελλοντικά, υπό αίρεση κανονιστικών εγκρίσεων, και η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη δεν συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους της ελληνικής αγοράς σε όρους μεριδίου αγοράς. Η άμεση επίπτωση είναι η αρνητική επιβάρυνση του CET1.

Ρευστότητα και διεθνής παρουσία

Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά -€1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, στα €58,5 δισ. Η Τράπεζα αποδίδει την υποχώρηση στην εποχικότητα και στη «μετακύλιση προς αμοιβαία κεφάλαια», αλλά ο δείκτης δάνεια/καταθέσεις αυξήθηκε από 64% σε 69% σε διάστημα ενός έτους, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) υποχώρησε από 259% σε 237%.

Τέλος, η γεωγραφική διασπορά παραμένει ισχνή. Μετά το κλείσιμο της NBG Egypt –που κόστισε €70 εκατ. σωρευμένες συναλλαγματικές ζημίες– οι διεθνείς δραστηριότητες περιορίζονται σε Βόρεια Μακεδονία και Κύπρο, συνεισφέροντας μόλις €11 εκατ. στα κέρδη του τριμήνου (3% του συνόλου). Η Εθνική παραμένει πλήρως εκτεθειμένη στον ελληνικό οικονομικό κύκλο.

Συμπέρασμα

Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2026 δείχνουν μια τράπεζα με ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα και επιταχυνόμενη πιστωτική επέκταση (+47% εκταμιεύσεις), αλλά με σαφή σημάδια κόπωσης στη βασική κερδοφορία της. Η πορεία προς τον στόχο ROTE 17% για το 2028 προϋποθέτει αναστροφή πολλών εκ των αρνητικών τάσεων που καταγράφονται σήμερα – συμπίεσης περιθωρίων, αύξησης λειτουργικών δαπανών και αυξανόμενης εξάρτησης από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Η συνέχιση της επιθετικής πολιτικής διανομών σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα αποτελέσει την πραγματική δοκιμασία της στρατηγικής της διοίκησης τα επόμενα τρίμηνα.

Ι.Α.Φ