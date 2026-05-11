Ευρωπαϊκά-ομόλογα:-Νέες-πιέσεις-εξαιτίας-της-αβεβαιότητας-από-τον-πόλεμο

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη κινούνται ανοδικά, μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περίπου 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,63%, ενώ οι αγορές τιμολογούν πλέον σχεδόν ως δεδομένη μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Αντίστοιχα, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, σημείωσε άνοδο 2 μονάδων βάσης, φτάνοντας στο 3,02%.

Το κόστος δανεισμού των κρατών-μελών της ευρωζώνης φαίνεται τους τελευταίους δύο μήνες να ακολουθεί στενά την ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο χαμηλότερο από τα υψηλά τέλους Απριλίου, αλλά σημαντικά υψηλότερο από τα επίπεδα πριν την έναρξη της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs, «τα ευρωπαϊκά επιτόκια είναι πιθανό να συνεχίσουν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες».

Από την πλευρά της ΕΚΤ, αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι παραμένουν έτοιμοι να παρέμβουν εφόσον οι αυξημένες τιμές ενέργειας οδηγήσουν σε γενικευμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Προς αύξηση επιτοκίων αν επιμείνει η ενεργειακή κρίση

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Μάρτιν Κότσερ, ανέφερε ότι «εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σημαντικά, μια κίνηση στα επιτόκια στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορεί να αποφευχθεί».

Πρόσθεσε επίσης ότι, αν ο πόλεμος παραταθεί και οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υψηλές, αυξάνεται ο κίνδυνος δευτερογενών επιπτώσεων στην οικονομία.

Οι αποδόσεις των υπόλοιπων ομολόγων της ευρωζώνης ακολούθησαν γενικά την ίδια τάση με τη Γερμανία. Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 3,77%, με το spread έναντι της Γερμανίας να διευρύνεται στις 71 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αγορές παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, με την απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου να ανεβαίνει κατά 6 μονάδες βάσης και να διαμορφώνεται στο 4,98%.