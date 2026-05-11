Ηλίας-Λεκκός-(Τρ.-Πειραιώς):-«Σιγά-σιγά-αρχίζουμε-και-πλησιάζουμε-τους-ευρωπαϊκούς-μέσους-όρους-στην-παραγωγικότητα»

Οι βασικές τάσεις που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, παρουσιάστηκαν στο στο 2nd CFO Summit @ Grecotel La Riviera.

Σύμφωνα με τα νέα σενάρια, η τρέχουσα διεθνής κρίση αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία της Ελλάδας, κυρίως μέσω του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, καθώς το έλλειμμα εισαγωγών-εξαγωγών προβλέπεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, λόγω των αυξημένων διεθνών τιμών ενέργειας.

«Περιμένουμε ο πληθωρισμός από εκεί που πριν την κρίση στην περιοχή της Μ. Ανατολής, πιστεύαμε ότι θα ήταν κοντά λίγο πάνω από το 2,1%, τώρα εκτιμάται ότι θα βγει κοντά στο 5%» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δρ Ηλίας Λεκκός επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

«Η αύξηση του ενεργειακού κόστους αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μεταφορά πόρων προς τις χώρες παραγωγής ενέργειας, επιβαρύνοντας αντίστοιχα τις χώρες εισαγωγής» σχολίασε ο ίδιος.

Ωστόσο, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, ο κ. Λεκκός εκτίμησε πως θα υπάρξουν σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία.

Μετά από 15 χρόνια ύφεσης, η ταχεία ανάκαμψη της δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε έλλειψη παραγωγικού δυναμικού, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για νέες επενδύσεις. Η αγορά ακινήτων τον τελευταίο καιρό έχει καταγράψει έντονη άνοδο, λόγω μεγάλης έλλειψης κατοικιών, την ίδια στιγμή οι επιχειρηματικές επενδύσεις εμφανίζουν σαφή επιτάχυνση.

«Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την κατανάλωση»

«Αργά, αλλά σταθερά, έχει σημειωθεί μια πραγματική ανάκαμψη των επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις, όντως συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, την ίδια στιγμή ο δεύτερος παράγοντας ανάπτυξης θα έρθει από την κατανάλωση, την οποία δεν πρέπει να τη δαιμονοποιούμε» σχολίασε ο κ. Λεκκός για να συμπληρώσει στη συνέχεια «εάν τελειώσει και αυτή η ιστορία με τον πληθωρισμό εξαιτίας της ενέργειας, το επόμενο βήμα είναι να δούμε και μια επιτάχυνση στην κατανάλωση. Συνεπώς και οι επενδύσεις και η κατανάλωση μπορούν τα επόμενα τρία, τέσσερα χρόνια τουλάχιστον, να συμβάλουν πολύ θετικά στο κομμάτι της ανάπτυξης».

Ο κ. Λεκκός ανέφερε πως η κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά. «Το 2020 εξαιτίας του κορωνοϊού η κερδοφορία είχε πέσει στα 20 δισεκατομμύρια. Στα τέλη του 2025 ανέκαμψε. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή το να επενδύσει κάποιος στην πραγματική οικονομία, όχι στο χρηματιστήριο, αλλά στην πραγματική οικονομία, σε επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενες, είτε νέες, είναι εξαιρετικά αποδοτικό και κερδοφόρο» επισήμανε ο ίδιος.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς αναφέρθηκε και στο ρόλο των επενδυτικών πόρων, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός. «Οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχιστούν έως και το 2029, ενώ τα δημοσιονομικά πλεονάσματα επιτρέπουν τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 8,5 δισ. ευρώ, που θα λειτουργήσει ως πρόσθετο εργαλείο χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Οι τράπεζες επιταχύνουν σταδιακά τις νέες εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις, ενώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις σημειώνουν ισχυρή άνοδο» τόνισε ο ίδιος.

«Σιγά σιγά αρχίζουμε και πλησιάζουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους»

Ολοκληρώνοντας ο κ. Λεκκός ανέφερε πως η συνολική εικόνα για την ελληνική οικονομία δείχνει ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο σταθερής και βιώσιμης αναπτυξιακής δυναμικής, με σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και της κερδοφορίας. «Η ελληνική οικονομία, αργά, αλλά σταθερά και πιθανότατα χωρίς να το συνειδητοποιούμε, αλλάζει αυτό που λέμε παραγωγικό υπόδειγμα. Σιγά σιγά αρχίζουμε και πλησιάζουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους» κατέληξε ο ίδιος.