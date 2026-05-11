Η-ΕΕ-αποκαθιστά-τις-εμπορικές-σχέσεις-με-τη-Συρία-μετά-την-άρση-μέρους-κυρώσεων,-ποια-προϊόντα-αφορά

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι υιοθέτησε απόφαση για τον τερματισμό της μερικής αναστολής της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Συρίας, αποκαθιστώντας ουσιαστικά τις εμπορικές σχέσεις με τη Δαμασκό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση θεωρείται σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συρία, έπειτα από χρόνια περιορισμών και κυρώσεων που είχαν επιβληθεί λόγω του εμφυλίου πολέμου.

Η αναστολή, που είχε επιβληθεί το 2011 και επεκτάθηκε το 2012, αφορούσε κυρίως περιορισμούς στις εισαγωγές συγκεκριμένων συριακών προϊόντων, όπως πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου, χρυσός, πολύτιμα μέταλλα και διαμάντια.

Η πτώση Άσαντ και η αλλαγή στάσης της ΕΕ

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή της αναστολής δεν υφίστανται πλέον μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και τις αποφάσεις της ΕΕ τον Μάιο του 2025 για άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Συρίας, με εξαίρεση όσες σχετίζονται με ζητήματα ασφαλείας.

Η ΕΕ επισημαίνει ότι η απόφαση εντάσσεται στη συνολική πολιτική της για στήριξη μιας «ειρηνικής και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής μετάβασης» στη Συρία, αλλά και για τη διευκόλυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

«Η απόφαση στέλνει σαφές πολιτικό μήνυμα για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επαναπροσεγγίσει τη Συρία και να στηρίξει την οικονομική της ανάκαμψη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Συμβουλίου.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συρίας είχε συναφθεί το 1977 και αποτελούσε το βασικό πλαίσιο οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία και την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από το καθεστώς Άσαντ, η ΕΕ είχε επιβάλει σειρά περιοριστικών μέτρων και κυρώσεων, μεταξύ των οποίων και η μερική αναστολή της συμφωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει επισήμως τις συριακές αρχές για τον τερματισμό της αναστολής.

Η απόφαση τίθεται άμεσα σε ισχύ από την ημερομηνία υιοθέτησής της, ενώ οι διατάξεις της συμφωνίας που επανέρχονται θα εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα μετά την κοινοποίηση προς τη Δαμασκό, ώστε να δοθεί χρόνος για την τεχνική εφαρμογή τους.

Η ΕΕ επανέλαβε παράλληλα τη στήριξή της σε μια πολιτική διαδικασία που θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην επανένταξη της Συρίας στο διεθνές οικονομικό σύστημα.