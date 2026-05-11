Θερμή υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι – Δείτε βίντεο

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Αλέξη Τσίπρα φίλοι, πρώην και νυν συνοδοιπόροι, στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι με θέμα «Η κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής». Ο κ. Τσίπρας είχε εναγκαλισμούς και χειραψίες με εκατοντάδες παρευρισκόμενους, αρκετοί εκ των οποίων, μόλις κάθισε στη θέση του, φώναζαν «Αλέξη γερά να φύγει η Δεξιά».

Αφίξεις στο Χαλάνδρι για την ομιλία Τσίπρα – Αρκετοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο αμφιθέατρο

Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στις μεγάλες πόλεις της χώρας και εισαγάγει ένα νέο κύκλο για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού εν όψει της επίσημης παρουσίασης του κόμματός του και σε συνέχεια του ομότιτλου Μανιφέστου που συνέταξε η ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Σιακαντάρη.

Η εκδήλωση οργανώνεται από την πρωτοβουλία πολιτών Βόρεια Αθήνας και στο πάνελ των ομιλητών θα βρίσκονται οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος (αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής), Σπύρος Δρίτσας (χειρουργός), Φωτεινή Κουμαλάτσου (ειδική γραμματέας ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ), Χάρης Μαυρουδής (ηθοποιός – δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου) και Άννα Παππαδόπουλου (δικηγόρος – πρώην τομεάρχης δικαιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ), ενώ την κουβέντα συντονίζει ο σκηνοθέτης Χάρης Μουμουλίδης. Σε ό,τι αφορά τους ομιλητές πρόκειται για πέντε πρόσωπα τα οποία αναμένεται να έχουν κεντρικό ρόλο στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο φαίνεται ότι οι επίσημες ανακοίνωσεις δεν προκείται να καθυστερήσουν πολύ ακόμη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως κι η σύνθεση του κοινού, καθώς αναμένεται συμμετοχή από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο που κατά την οποία επικρατεί στα ενδότερα του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς έντονη αγωνιά σε σχέση με το πώς μπορεί να τοποθετηθεί απέναντι στις εξελίξεις. Ήδη στον χώρο βρίσκονται Γεροβασίλη, Ζαχαριάδης, Τεμπονέρας, Καραμέρος, Ξενογιαννακοπούλου, Μπάρκας, Λινού, Βασιλειάδης, Νεφελούδης, Σιακαντάρης, Άννα Παπαδοπούλου και αρκετοί ακόμη.

