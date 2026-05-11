Ιράν:-«Γενναιόδωρη-και-υπεύθυνη»-η-προσφορά-μας-για-το-τέλος-του-πολέμου,-λέει-η-Τεχεράνη

Η πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μια «γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά» για την ασφάλεια της περιοχής, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών τη Δευτέρα.

Ο εκπρόσωπος, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, χαρακτήρισε τις ιρανικές απαιτήσεις «νόμιμες», αναφέροντας ότι περιλαμβάνουν τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων, την άρση του αποκλεισμού και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που, όπως υποστήριξε, έχουν «αδικαιολόγητα παγώσει» σε τράπεζες εξαιτίας αμερικανικών πιέσεων.

«Η απαίτηση για τερματισμό του πολέμου, άρση του αποκλεισμού και της πειρατείας, καθώς και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει άδικα λόγω των πιέσεων των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Iran’s FM Spokesperson Esmail Baghaei: We did not demand any concessions from America; rather, we called for an end to the war and a halt to the piracy at sea against Iranian ships. Our proposals to America were generous and responsible. pic.twitter.com/6JJqedQsAZ — Clash Report (@clashreport) May 11, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις ιρανικές προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και η διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή και στον Λίβανο.

«Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και η εγκαθίδρυση ασφάλειας στην περιοχή και στον Λίβανο ήταν επίσης μεταξύ των απαιτήσεων του Ιράν, οι οποίες θεωρούνται μια γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά για την περιφερειακή ασφάλεια», σημείωσε.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απηύθυνε προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες, μετά τις πληροφορίες περί πιθανής αποστολής πολεμικών πλοίων στην περιοχή με στόχο τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω ανησυχιών για τις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Ο Μπαγκαΐ δήλωσε ότι το Ιράν έχει «ξεκαθαρίσει στους Ευρωπαίους ότι δεν πρέπει να υποκύψουν στις αλαζονικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

«Θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση που θα υπονόμευε τα συμφέροντά τους. Όπως έχω πει, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο ανήθικος αλλά και παράνομος. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεση κατά του Ιράν. Αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει να παρασυρθούν ώστε να εμπλακούν σε αυτή την υπόθεση», υποστήριξε.

Ακόμα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ ή στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω επιπλοκές και να εντείνει την ενεργειακή κρίση. «Οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ ή στον Περσικό Κόλπο θα προκαλέσει περαιτέρω περιπλοκές. Θα επιδεινώσει τις τιμές και αναμένουμε από τις χώρες του κόσμου να ενεργήσουν υπεύθυνα», ανέφερε.

«Απολύτως απαράδεκτη» η αντιπρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ

Την έντονη αντίδρασή του στην απάντηση του Ιράν σχετικά με το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις ιρανικές θέσεις «απολύτως απαράδεκτες».

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι απορρίπτει την απάντηση της Τεχεράνης, την οποία η Ουάσιγκτον ανέμενε επί δέκα ημέρες, ελπίζοντας ότι θα περιείχε ενδείξεις περαιτέρω προόδου προς μια συμφωνία.

«Δεν μου αρέσει η επιστολή τους. Είναι ακατάλληλη. Δεν μου αρέσει η απάντησή τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του ιρανικού κειμένου. «Ταλαιπωρούν πολλά έθνη εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν «ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ».

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 According to reports, Iran’s proposal included the following demands: • A Shorter Uranium Enrichment pause. • Relief from U.S. Economic Restrictions Iran is offering only a SHORTER pause on uranium enrichment, while the U.S. is pushing for a far longer… pic.twitter.com/aeRotURqRS — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 10, 2026

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η απάντηση της Τεχεράνης επικεντρώνεται κυρίως στον τερματισμό του πολέμου και στη διασφάλιση εγγυήσεων ότι οι εχθροπραξίες δεν θα επαναληφθούν.

Το πρακτορείο Tasnim, το οποίο θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μετέδωσε ότι το ιρανικό κείμενο υπογραμμίζει «την ανάγκη άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα» και τη διασφάλιση του ιρανικού ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη απαιτεί τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού με την υπογραφή ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης.

Η ιρανική πρόταση προβλέπει επίσης ένα πρώτο μνημόνιο συμφωνίας, ακολουθούμενο από περίοδο διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών. Ωστόσο, το Ιράν φέρεται να ζητά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου ήδη μέσα σε αυτό το διάστημα.

Παράλληλα, η Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων με την αρχική υπογραφή της συμφωνίας.

Οι συγκεκριμένοι όροι, εφόσον επιβεβαιωθούν, απέχουν σημαντικά από τις προσδοκίες των Αμερικανών διαπραγματευτών, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα δεν αναφέρουν ποιες πυρηνικές παραχωρήσεις θα ήταν διατεθειμένο να κάνει το Ιράν.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με βασικό θέμα και την ιρανική απάντηση.

«Ήταν μια πολύ καλή συνομιλία. Έχουμε καλή σχέση», ανέφερε για τον Νετανιάχου, προσθέτοντας πάντως ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν αποτελούν «δική μου υπόθεση και όχι των άλλων».

Από την πλευρά της, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απέρριψε την αμερικανική πρόταση, την οποία χαρακτήρισε ως σχέδιο που «σήμαινε την παράδοση του Ιράν στις υπερβολικές απαιτήσεις του Τραμπ».

Ιρανική πηγή δήλωσε νωρίτερα στο Tasnim ότι η αντίδραση του Τραμπ «δεν έχει καμία σημασία». «Κανείς στο Ιράν δεν γράφει προτάσεις για να ικανοποιήσει τον Τραμπ», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «η διαπραγματευτική ομάδα πρέπει να συντάσσει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και όταν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με αυτές, τότε αυτό είναι φυσικά καλύτερο».