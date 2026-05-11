Μαρινάκης-για-Γαλάζια-Πατρίδα:-«Κάθε-μονομερής-ενέργεια-είναι-προφανές-ότι-δεν-έχει-απολύτως-καμία-αξία-»

«Κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου», ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το νέο νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο φιλοδοξεί και «με τη βούλα» να επικυρώσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.

Όπως είπε, κάτι τέτοιο απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας, για εσωτερική κατανάλωση. «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω από όλα το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

«Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στον δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Οι δικές μας κινήσεις, οι οποίες δεν ετεροκαθορίζονται από κινήσεις ακόμα και γειτονικών χωρών, έχουν στέρεο αποτύπωμα, κινούνται στην κατεύθυνση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με κορυφαία το Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό, που καθορίστηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης», υπογράμμισε.

Για το drone στη Λευκάδα, o κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη λίγο πριν την είσοδο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο οποίος σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το γενικό επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ, όμως, η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, για το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε σε όσα είπε ο υπουργός Εξωτερικών» είπε.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τις τράπεζες ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Νομίζω ότι είναι μνημείο θράσους. Όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου έσκασε η ΔΕΗ, κούνησε το δάχτυλο για τη ΔΕΗ. Ενώ τώρα, η αξία της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ για τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, έχει εκτοξευθεί, άρα έχει ενισχυθεί η θέση του Έλληνα φορολογούμενου και η ΔΕΗ πέρασε σε μια άλλη φάση και έτσι γλιτώσαμε ως οικονομία περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, που δεν έσκασε στα χέρια των Ελλήνων φορολογούμενων».

«Λίγες εβδομάδες μετά, αφού μίλησε για τη ΔΕΗ, αποφάσισε να μιλήσει για τις τράπεζες. Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που δικαίωμά του είναι να το κάνει, για να μην παρεξηγηθώ, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα κυνικά είπε πριν από λίγες εβδομάδες ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είναι μόνο ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που έβαλε τους ανθρώπους στις ουρές, που τίναξε την οικονομία στον αέρα για να κάνει ο ίδιος τη δική του δήθεν επανάσταση και να φορτώσει στη χώρα 100 με 120 αχρείαστα δισ. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του δράματος. Ακολούθησαν και άλλα μετά. Είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα δάνεια στα funds. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο πρωθυπουργός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, για τους οποίους καμάρωνε ο υπουργός Οικονομικών μετά τις δεύτερες εκλογές, ο διάδοχος του κ. Βαρουφάκη, ο κ. Τσακαλώτος».

«Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρήμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια. Ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να δούμε την αντίθεση αυτή, για να καταλαβαίνουμε πόσο σημασία έχουν οι πολιτικές σε σχέση με τα όμορφα λόγια, τα οποία συνήθως στην πολιτική καταλήγουν σε φιάσκο» συμπλήρωσε.

Τέλος για τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είπε:

«Είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και γράφει και στη συγκεκριμένη αποστροφή της συνέντευξης ”και τίποτα παραπάνω”.

Είναι δύο τα τινά – και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που έχει μια εμμονή με το συγκεκριμένο θέμα: ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νεότερο αυτή η συνέντευξη. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ’ όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης».