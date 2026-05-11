Μαρινάκης:-Η-Ελλάδα-θα-προχωρήσει-τον-επόμενο-μήνα-σε-πρόωρη-αποπληρωμή-χρέους,-ύψους-6,9-δισ.-ευρώ

«Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«”Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027″, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Την ίδια ώρα τα διευρυμένα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους. Μόνο τον Απρίλιο επετεύχθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 51% στις ρυθμίσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Από την έναρξη λειτουργίας τής πλατφόρμας του μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί στοχευμένα μέτρα ευρύτερης προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», τόνισε.

«Για πρώτη φορά οφειλέτες που υποβάλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους. Επιπρόσθετα το όριο ένταξης στον μηχανισμό μειώνεται από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών που μπορεί να φτάσει και το ένα εκατομμύριο», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Τόνισε ακόμη ότι δόθηκε η δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχει ρυθμιστεί το υπόλοιπο ποσό, ενώ προωθήθηκε και νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023, που αφορά περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό αποτελεί τον βασικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη βιώσιμη και οργανωμένη τουριστική ανάπτυξη, τη σύνδεση της δόμησης με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Επισήμανε επίσης ότι για πρώτη φορά ολοκληρώνονται ταυτόχρονα τα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι υπεγράφη η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», με δωρεά 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία αφορά 238 σχολεία σε 132 δήμους, ενώ υπενθύμισε ότι στην πρώτη φάση είχαν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, τόνισε ότι το πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για την περίοδο 2026-2032 περιλαμβάνει 12 δράσεις ύψους 1,47 δισ. ευρώ για περισσότερα από 100.000 άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, με παρεμβάσεις στις μεταφορές, τη στέγαση, την κινητικότητα και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, στη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας, στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία και στην ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων.

Επιπλέον, σημείωσε ότι προκηρύχθηκαν 1.131 νέες θέσεις ειδικευμένων ιατρών για το ΕΣΥ και ότι από το 2019 έως το τέλος του 2025 το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας ενισχύθηκε κατά 11,1%.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η δράση «Rebrain Greece» ολοκληρώθηκε με συμμετοχή-ρεκόρ Ελλήνων του εξωτερικού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους από 3.100 ενδιαφερόμενους να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ ανέφερε ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, έχει ήδη επιτευχθεί αναστροφή του brain drain κατά 64%.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την ίδια ώρα, τα διευρυμένα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους συμπολίτες μας, να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους.

Μόνο τον Απρίλιο επετεύχθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 51% στις ρυθμίσεις σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί στοχευμένα μέτρα ευρύτερης προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, για πρώτη φορά, οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους.

Επιπρόσθετα, το όριο ένταξης στον μηχανισμό μειώνεται από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών, που μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο.

Παρέχεται, ακόμη, η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό.

Τέλος, προωθείται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων, η οποία αφορά παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και απευθύνεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η πρόταση της κυβέρνησης για το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό αποτελεί την πυξίδα της στρατηγικής μας για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.

Στόχος μας να οργανώσουμε τον χώρο, καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα.

Έχει σημασία να τονιστεί ότι, για πρώτη φορά ταυτόχρονα, ολοκληρώνονται τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων.

Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων.

Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό, αναλύοντας την Ελλάδα, για πρώτη φορά:

Πρώτον, σε πέντε διακριτές κατηγορίες, βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου. Δηλαδή, με ένα αντικειμενικό κριτήριο, τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμμα.

Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτια ζώνη, τις ορεινές περιοχές.

Καθώς και, τρίτον, βάσει ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, προστατευόμενοι, μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι.

Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε τη διάσπαρτη δόμηση.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά, σε κάθε κατηγορία περιοχών.

Επιπλέον, έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για:

* Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

* Τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς.

* Τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους.

Με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, για πρώτη φορά, η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης, η ανάπτυξη συνδέεται με τη φέρουσα ικανότητα, ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό.

Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Είναι, όμως, απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο.

Υπεγράφη η σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» που αφορά εργασίες ανακαίνισης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 Δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Ήδη, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Προτεραιότητα δόθηκε σε ειδικά σχολεία, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Στοχευμένες δράσεις, με ορίζοντα υλοποίησης την χρονική περίοδο 2026-2032, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν, άμεσα, περισσότερα από 100.000 άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους.

Συνολικά προβλέπονται 12 δράσεις με έμφαση στην αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 1,47 δισ. ευρώ και κύρια πεδία παρεμβάσεων: τις προσβάσιμες μεταφορές, την κινητικότητα και την αυτονομία, την κοινωνική στέγαση και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1. Νέα ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

2. Αναβάθμιση 10 συρμών και των σταθμών της γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας

3. Προμήθεια 12 νέων συρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθηνών

4. Ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση σε όλους τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης

5. Αναβάθμιση υποδομών σε 33 σταθμούς των Σιδηροδρόμων Ελλάδος

6. Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και ημιαστικές περιοχές

7. Κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία με την αγορά 706 σχολικών λεωφορείων

8. Ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολιτικής, με ενεργό συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και βελτιωμένο συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Για πρώτη φορά, η χώρα διαθέτει εθνικό μηχανισμό για τα άτομα με αναπηρία, υπό την προεδρία της κυβέρνησης, ο οποίος δεν περιορίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά έχει αρμοδιότητα και για τον συντονισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών.

Ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων, που αποσκοπούν, πρωτίστως, στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, καινοτόμες και μη κυκλοφορούσες στη χώρα θεραπείες περιλαμβάνονται, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγεία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μερικές από τις βασικότερες διατάξεις του αφορούν:

-Στη θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα των ασθενών.

-Στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και την προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή ελλείψεων από τους Κατόχους ‘Αδειας Κυκλοφορίας.

-Στην ενίσχυση της διοικητικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ

-Στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας.

-Στην ενίσχυση του ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης και στον καθορισμό των κατηγοριών φαρμάκων που υπάγονται σε αυτό, με σκοπό τον εξορθολογισμό του συστήματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

-Σε ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων, με τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα καπνού και κάνναβης.

-Σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.

-Στη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που απευθύνεται σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και βασικών παραμέτρων υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς.

Επιπλέον, υπεγράφη η απόφαση για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τις δημόσιες υγειονομικές δομές της χώρας.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σε όλη τη χώρα.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 1.026 έχουν προκηρυχθεί για τα νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας, οι 63 θέσεις για τις δομές Ψυχικής Υγείας και οι 42 για φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά.

Αξίζει να σημειώσουμε πως από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφεται ουσιαστική ποσοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ κατά 11,1%, με το σύνολο των υπηρετούντων να αυξάνεται από 90.320 σε 100.348 εργαζόμενους.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει την δημόσια υγεία με νέες προσλήψεις και στηρίζει έμπρακτα το έργο των υπηρετούντων στο ΕΣΥ τόσο με αυξήσεις στις απολαβές τους, όσο και λαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως η επιστροφή ενοικίου, η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από τους ιατρούς του ΕΣΥ, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών, η κινητροδότηση για ανάληψη υπηρεσίας σε άγονες περιοχές και για ειδικότητες αιχμής.

Με συμμετοχή-ρεκόρ Ελλήνων από το Ηνωμένο Βασίλειο και γειτονικές χώρες ολοκληρώθηκε η έκτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άτομα είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας και αναζητούν στελέχη. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας, καθώς και για τα κίνητρα επαναπατρισμού που παρέχει η πολιτεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία 10-15 χρόνια έφυγαν από την Ελλάδα 730.000 πολίτες, ενώ επέστρεψαν 473.000. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε αναστροφή του brain drain κατά 64%.

