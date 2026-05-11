Με-ψηφιακό-φάκελο-κάθε-ακίνητο-τον-Ιούνιο

Έως το τέλος Ιουνίου θα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το ΜΙΔΑ, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για την ακίνητη περιουσία 7,2 εκατ. φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) της ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη συγκέντρωση και διαχείριση όλων των δεδομένων που αφορούν τα ακίνητα (στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης, μισθώσεων κ.λπ.) σε μια ενιαία βάση. Για κάθε ακίνητο θα δημιουργηθεί ψηφιακός φάκελος, στον οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία από διάφορες πηγές, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων των αγροτικών ενισχύσεων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η βελτίωση της φορολογικής εποπτείας της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Βάσει του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το Ε.Σ., το ΜΙΔΑ θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία έως το τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2026, δηλαδή έως το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά εξάλλου τα ακίνητα, στο Ε.Σ. της ΑΑΔΕ προαναγγέλλονται χιλιάδες φορολογικοί έλεγχοι σε υποθέσεις μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακινήτων, αυτόματη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, καθώς επίσης και μπαράζ διασταυρώσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων ενοικίων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και αδήλωτων αγορών ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, για το 2026 η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει:

Διενέργεια 2.500 ελέγχων σε υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών.

Διενέργεια ελέγχου συμμόρφωσης για ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, όσον αφορά τη λήψη προβλεπόμενου Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Ο έλεγχος διενεργείται στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και αφορά το φορολογικό έτος 2025.

Διενέργεια διασταυρώσεων και ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα. Διασταυρώνονται τα δεδομένα για τα ακίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων που έχουν υποβάλει στην ΑΑΔΕ οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των ιδιοκτητών των ακινήτων με στόχο τον εντοπισμό διαφορών στα δηλωθέντα ποσά μισθωμάτων. Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αφορούν τα φορολογικά έτη 2020-2023.

Διενέργεια διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ δηλώσεων Ε9, δη λώσεων φόρου μεταβίβασης και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (εντύπων Ε1) για τον εντοπισμό περιπτώσεων αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων στις δηλώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, με στόχο την αποφυγή των τεκμηρίων απόκτησης περιουσίας. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Διενέργεια διασταυρώσεων μεταξύ δηλώσεων Ε9 και δεδομένων μεταγραφών και υποθηκών του Κτηματολογίου για τον εντοπισμό μεταβιβάσεων ακινή των που έμειναν αδήλωτες στη φορολογική διοίκηση. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Αυτόματη έκδοση προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας μεταβιβά σεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών στην πλατφόρμα myPROPERTΥ.

Σημαντική εξάλλου δράση την οποία έχει προγραμματίσει η ΑΑ ΔΕ για φέτος είναι η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων για κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες. Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με 80 και πλέον χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής με κρυπτονομίσματα και βραχυχρόνιες μισθώσεις.