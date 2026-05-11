Νέες-αμερικανικές-κυρώσεις-κατά-της-Τεχεράνης-με-στόχο-εταιρίες-στο-Χονγκ-Κονγκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέο γύρο κυρώσεων κατά του Iran, εντείνοντας την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη και στοχεύοντας πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, οι κυρώσεις αφορούν τρία άτομα και σειρά επιχειρήσεων που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εννέα εταιρείες, ορισμένες με έδρα το Hong Kong, οι οποίες κατηγορούνται ότι βοήθησαν το Ιράν να παρακάμπτει τους διεθνείς περιορισμούς και να αποκτά πρόσβαση σε τεχνολογία και χρηματοδότηση.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν για την προμήθεια πρώτων υλών και εξοπλισμού που σχετίζονται με τα ιρανικά προγράμματα drones και βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι οι κυρώσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής «μέγιστης πίεσης» της κυβέρνησης του Donald Trump απέναντι στο Ιράν, με στόχο τον περιορισμό των εσόδων και των διεθνών δικτύων που στηρίζουν τις στρατιωτικές και πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι αρκετές από τις εταιρείες λειτουργούσαν ως «βιτρίνες» για ιρανικούς φορείς, διευκολύνοντας μεταφορές κεφαλαίων, εμπορικές συναλλαγές και προμήθειες μέσω τρίτων χωρών. Ορισμένες από αυτές φέρονται να δραστηριοποιούνται στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, περιοχές που η Ουάσινγκτον θεωρεί κρίσιμους κόμβους για την παράκαμψη των κυρώσεων.