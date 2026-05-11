Νέος Πατριάρχης Γεωργίας ο Μητροπολίτης Σίο -12 Μαΐου η ενθρόνιση

Νέος Καθολικός-Πατριάρχης πάσης Γεωργίας εξελέγη ο Μητροπολίτης Σενάκι και Χομπί Σίο (Μουτζίρι) κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς η Εκκλησία της Γεωργίας καλείται να περάσει σε μια νέα ιστορική περίοδο μετά την κοίμηση του μακροβιότερου Πατριάρχη της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, Ηλία Β’.

Η ψηφοφορία και τα αποτελέσματα

Ο μέχρι πρότινος Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτης Σίο, εξασφάλισε 22 ψήφους από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και αναδείχθηκε νέος Προκαθήμενος της Γεωργιανής Εκκλησίας.

Στην ίδια διαδικασία, ο Μητροπολίτης Μροβέλι και Ουρμπνίσι Ιώβ Ακιασβίλι έλαβε εννέα ψήφους, ενώ ο Μητροπολίτης Πότι και Χόμπι Γρηγόριος (Μπερμπιτσασβίλι) συγκέντρωσε πέντε.

Συνολικά συμμετείχαν και τα 39 μέλη της Ιεράς Συνόδου, ενώ η καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Τα αποτελέσματα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Μητροπολίτης Ανανανίας (Τζαπαρίτζε).

Σημειώνεται, ότι αν και στη διευρυμένη σύνοδο συμμετείχαν και εκπρόσωποι του ευρύτερου εκκλησιαστικού σώματος, δικαίωμα ψήφου είχαν αποκλειστικά τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ενώ οι υπόλοιποι σύνεδροι διατηρούσαν συμβουλευτικό ρόλο.

Οι πρώτες δηλώσεις του Πατριάρχη Σίο Γ’

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκλογής του, ο νέος Καθολικός-Πατριάρχης πάσης Γεωργίας εμφανίστηκε συγκινημένος, τονίζοντας ότι αποδέχεται το νέο του αξίωμα «με ταπείνωση, με τη χάρη και την ελπίδα του Θεού». Όπως ανέφερε, η εκλογή του αποτελεί ταυτόχρονα «μεγάλη τιμή αλλά και βαρύ σταυρό ευθύνης», ζητώντας από τον κλήρο και τον λαό να προσεύχονται για εκείνον.

Σε εκτενή τοποθέτησή του μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου, ο Πατριάρχης Σίο Γ’ ευχαρίστησε τον Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο, τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου για την εμπιστοσύνη, που επέδειξαν στο πρόσωπό του.

Παράλληλα, εξέφρασε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τον λαό της Γεωργίας για τη στήριξη και τις προσευχές του, καθώς και προς τον κλήρο και τους πιστούς της Μητρόπολης Σενάκι και Χομπί, με τους οποίους, όπως είπε, υπηρέτησε επί σειρά ετών «τον Θεό και την Εκκλησία».

Ο νέος Πατριάρχης υπογράμμισε ακόμη ότι η αποστολή της πνευματικής καθοδήγησης του γεωργιανού λαού απαιτεί ενότητα, ειρήνη και αφοσίωση στην παράδοση της Εκκλησίας, σημειώνοντας πως προσεύχεται ώστε το μέλλον της χώρας να πορευθεί με σταθερότητα και πνευματική συνοχή.

Στις 12 Μαΐου η ενθρόνιση

Η τελετή ενθρόνισης του νέου Πατριάρχη θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό Σβετίτσχοβελι, έναν από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους της Γεωργίας και σύμβολο της εκκλησιαστικής και εθνικής ταυτότητας της χώρας.

Την ημερομηνία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πατριάρχης Σίο Γ’, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.