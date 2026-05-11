«Νευρικότητα» στις ευρωαγορές λόγω του νέου αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι ευρωαγορές κινούνται σε μεικτό έδαφος τη Δευτέρα (11/5), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το νέο αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 εμφανίζεται αυτή την ώρα ελαφρώς ενισχυμένος κατά 0,13% στις 612,93 μονάδες, με τα αποτελέσματα τόσο στους βασικούς, όσο και στους περιφερειακούς δείκτες να είναι μικτά.

Πιο συγκεκριμένα, ο DAX της Γερμανίας κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 24,317.71 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο βρετανικός FTSE ο οποίος ενισχύεται κατά 0,14% στις 10,249.10 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC υποχωρεί 0,59% στις 8,064.46 μονάδες.

Στους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,17% στις 17,853.13 μονάδες. Αντίθετα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου κερδίζει 0,13% στις 49,347.50 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, καθώς και οι εταιρείες τεχνολογίας, σημειώνουν κέρδη, καταγράφοντας άνοδο 0,9% και 1,1% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι οι παγκόσμιες αγορές ξεκινούν τη νέα εβδομάδα συναλλαγών με αμφιθυμία, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι «απαράδεκτη».

Οι διαπραγματευτές έχουν λάβει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες, με το καθεστώς της Τεχεράνης να απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη πηγή.

Ωστόσο, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Κυριακής ότι δεν του άρεσε η απάντηση του Ιράν, προσθέτοντας ότι ήταν «ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξακολουθούν να επιδιώκουν τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Σε αυτό το φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά και τα αμερικανικά futures υποχώρησαν στις νυχτερινές συναλλαγές μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όπου ο πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ για συνομιλίες πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από το εμπόριο και τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών έως τη διεθνή γεωπολιτική.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη τη Δευτέρα.