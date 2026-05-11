Οι μεγάλες οικονομίες που βλέπουν το χρήμα να «φεύγει» – Πού πάει

Το χρήμα συνήθως κινείται πολύ πριν οι εξελίξεις φτάσουν να γίνουν πρωτοσέλιδα. Όταν οι επενδυτές αποσύρουν αθόρυβα τα κεφάλαιά τους από μια χώρα, ουσιαστικά υποδηλώνουν βαθύτερα προβλήματα που σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια , όπως η επιβράδυνση της ανάπτυξης, η αστάθεια ή η κλονισμένη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του μέλλοντος.

Το World Population Review χαρτογράφησε τις περιοχές όπου οι επενδύσεις αποχωρούν με τους ταχύτερους ρυθμούς , αλλά το και προς τα πού κατευθύνονται αθόρυβα.

Οι ανακατατάξεις των κεφαλαίω δίνουν πλέον τον τόνο στις ισοτιμίες των νομισμάτων, στην κτηματαγορά, στην απασχόληση και στις επενδυτικές ευκαιρίες του μέλλοντος

Ας ακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος.

1. Κίνα: Ο μεγάλος επαναπροσδιορισμός του κεφαλαίου

Για δεκαετίες, η Κίνα φαινόταν ασταμάτητη. Παγκόσμιοι κολοσσοί επένδυσαν δισεκατομμύρια σε εργοστάσια, εφοδιαστικές αλυσίδες, ακίνητα και τεχνολογικές επιχειρήσεις. Τώρα, οι επενδυτές αποσύρονται.

Οι παράγοντες που οδηγούν σεαυτή την αλλαγή:

Βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη.

Η κρίση στα ακίνητα με επίκεντρο την Evergrande.

Η θεσμική αβεβαιότητα: (οι κανόνες του κράτους αλλάζουν απρόβλεπτα)

Οι γεωπολιτικές εντάσεις.

Η διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προς το Βιετνάμ, την Ινδία και το Μεξικό.

Οι προμηθευτές της Apple μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό. Τα δυτικά συνταξιοδοτικά ταμεία μειώνουν την έκθεσή τους. Ακόμη και εύποροι Κινέζοι πολίτες προσπαθούν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία εκτός χώρας, παρά τους αυστηρούς κρατικούς ελέγχους.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κίνα έχει τεράστια σημασία λόγω της κλίμακάς της. Ακόμη και μια μέτρια επιβράδυνση των επενδύσεων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις παγκοσμίως, από τα εμπορεύματα μέχρι τη μεταποίηση και τις χρηματιστηριακές αγορές.

Εντυπωσιακή ανατροπή: Το 2023, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, μια εκπληκτική εξέλιξη για μια χώρα που κάποτε θεωρούνταν η απόλυτη μηχανή ανάπτυξης του πλανήτη.

2. Αργεντινή: Η ατελείωτη σκιά του πληθωρισμού

Η Αργεντινή διαθέτει όλα όσα αναζητούν συνήθως οι επενδυτές: εύφορη γη, τεράστια ενεργειακά αποθέματα, κοιτάσματα λιθίου και ένα ιδιαίτερα μορφωμένο εργατικό δυναμικό.

Παρ’ όλα αυτά, η φυγή κεφαλαίων παραμένει αμείωτη.

Οι αιτίες είναι γνωστές: ο χρόνιος πληθωρισμός και οι επαναλαμβανόμενες νομισματικές κρίσεις. Πολλοί Αργεντινοί μετατρέπουν τις αποταμιεύσεις τους σε δολάρια ΗΠΑ σχεδόν αμέσως μόλις πληρωθούν, γεγονός που υποδηλώνει τη βαθιά δυσπιστία τους προς το πέσο.

Οι κύριες ανησυχίες των επενδυτών περιλαμβάνουν:

Τις συχνές αθετήσεις πληρωμών του χρέους.

Τις αιφνίδιες αλλαγές στην οικονομική πολιτική.

Τη νομισματική αστάθεια.

Τη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα.

Ωστόσο, μέσα στην αστάθεια κρύβονται ευκαιρίες. Οι ενεργειακές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά στο κοίτασμα σχιστολιθικού πετρελαίου Vaca Muerta, ένα από τα μεγαλύτερα μη συμβατικά αποθέματα υδρογονανθράκων στη Γη.

Για τους συνταξιούχους ή τους επενδυτές που εξερευνούν τις αναδυόμενες αγορές, η Αργεντινή αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση: το χαμηλό κόστος από μόνο του δεν αρκεί ποτέ. Η σταθερότητα έχει εξίσου μεγάλη σημασία.

3. Ρωσία: Το τίμημα της απομόνωσης

Ελάχιστες χώρες έχουν βιώσει μια τόσο δραματική αναστροφή των επενδύσεων όσο η Ρωσία. Πριν από το 2022, πολλές παγκόσμιοι κολοσσοί αντιμετώπιζαν τη Ρωσία ως:

Μια κορυφαία ενεργειακή δύναμη.

Μια τεράστια καταναλωτική αγορά.

Έναν στρατηγικό προμηθευτή πρώτων υλών.

Στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος με τις επακόλουθες κυρώσεις, τις μαζικές αποχωρήσεις εταιρειών και την οικονομική απομόνωση.

Εκατοντάδες πολυεθνικές εγκατέλειψαν ή ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, ενώ οι δυτικές τράπεζες μείωσαν την έκθεσή τους σχεδόν εν μία νυκτί.

Η ρωσική οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από όσο αναμενόταν, χάρη στις εξαγωγές ενέργειας προς την Κίνα και την Ινδία. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη επενδυτική εμπιστοσύνη παραμένει βαθιά πληγείσα.

Η φυγή κεφαλαίων εδώ αναδεικνύει μια ευρύτερη αλήθεια: οι επενδυτές αποστρέφονται την αβεβαιότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που η εμπιστοσύνη διαβρωθεί, η αποκατάστασή της μπορεί να απαιτήσει δεκαετίες.

Μια τάση που διαφεύγει της προσοχής: Η Ρωσία αποτελούσε κάποτε πόλο έλξης δισεκατομμυρίων για νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις. Σήμερα, η μαζική φυγή κορυφαίων στελεχών και επιχειρηματιών της τεχνολογίας στο εξωτερικό επιταχύνει τη διαρροή τόσο οικονομικού όσο και ανθρώπινου κεφαλαίου.

4. Νότια Αφρική: Υποδομές υπό πίεση

Η Νότια Αφρική παραμένει μία από τις πιο προηγμένες οικονομίες της Αφρικής, με εξελιγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές, πολύτιμους ορυκτούς πόρους και μεγάλη τουριστική απήχηση. Ωστόσο, οι επενδύσεις εξασθενούν σταθερά, καθώς τα προβλήματα στις υποδομές γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον:

Συχνές διακοπές ρεύματος (blackouts).

Συμφόρηση στα λιμάνια.

Εμπόδια στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Αυξανόμενη ανησυχία για την εγκληματικότητα.

Πολιτική αβεβαιότητα.

Οι επενδυτές δεν έχουν εγκαταλείψει πλήρως τη χώρα. Η Νότια Αφρική διατηρεί ακόμη τεράστια στρατηγική αξία χάρη στα αποθέματα λευκόχρυσου (πλατίνας) και το σχετικά προηγμένο τραπεζικό της σύστημα.

Αυτό που δεν ξέρουν οι πολλοί : Η Νότια Αφρική παράγει περίπου το 70% του λευκόχρυσου παγκοσμίως, ενός μετάλλου κρίσιμου για τους καταλυτικούς μετατροπείς και τις αναδυόμενες τεχνολογίες υδρογόνου.

5. Ηνωμένο Βασίλειο: Η αθόρυβη διαρροή του πλούτου

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ένα από τα κορυφαία χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου, με το Λονδίνο να διατηρεί ακόμη τεράστια παγκόσμια επιρροή. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια, τα σημάδια μιας σταδιακής απομείωσης της επενδυτικής βάσης γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν.

Πολλαπλές πιέσεις συντελούν σε αυτό:

Η αβεβαιότητα του Brexit.

Οι βραδύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης.

Η υψηλότερη φορολογία.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός από άλλα παγκόσμια χρηματοοικονομικά κέντρα.

Ορισμένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες έχουν μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων τους στο Δουβλίνο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τη Φρανκφούρτη, προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, ένας αυξανόμενος αριθμός πλούσιων κατοίκων και επιχειρηματιών επιλέγει να μετεγκατασταθεί στο εξωτερικό.

Δεν πρόκειται για κατάρρευση, αλλά για κάτι πολύ πιο ανεπαίσθητο: μια αργή αποδυνάμωση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα φυγής κεφαλαίων: Το Λονδίνο έχει χάσει χιλιάδες εκατομμυριούχους τα τελευταία χρόνια, πολλοί από τους οποίους μετεγκαθίστανται στο Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και τη Νότια Ευρώπη.

Πού κατευθύνεται το χρήμα

Το κεφάλαιο δεν εξαφανίζεται. Απλώς μετατοπίζεται. Καθώς οι επενδύσεις εγκαταλείπουν ασταθή περιβάλλοντα, ορισμένες χώρες αναδεικνύονται σε μεγάλους νικητές:

Η Ινδία προσελκύει την επέκταση της μεταποίησης.

Το Βιετνάμ έχει εξελιχθεί σε κόμβο ηλεκτρονικών ειδών.

Το Μεξικό επωφελείται από το nearshoring (μεταφορά παραγωγής κοντά στις αγορές κατανάλωσης)

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσελκύουν παγκόσμιο πλούτο και επιχειρηματίες.

Η Σιγκαπούρη συνεχίζει να έλκει διεθνή κεφάλαια.

Γιατί μετακινούνται εκεί οι επενδυτές; Λόγω της σταθερότητας, των υποδομών, των ευνοϊκών φορολογικών πολιτικών, του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικού πλαισίου.

Οι χώρες που θα καταφέρουν να συνδυάσουν τη σταθερότητα με την καινοτομία είναι εκείνες που πιθανότατα θα κυριαρχήσουν.

