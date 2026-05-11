ΟΤΕ: Η Deutsche Bank βλέπει περιθώριο ανόδου έως τα €23 – «Θόρυβος» η συζήτηση για τη ΔΕΗ

Η Deutsche Bank διατηρεί τη θετική της στάση για τον ΟΤΕ, επαναλαμβάνοντας σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €23, μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 που –όπως σημειώνει– επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και τη σταθερή κερδοφορία του ομίλου. Παράλληλα, θεωρεί υπερβολικές τις ανησυχίες της αγοράς για πιθανή είσοδο της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία, εκτιμώντας ότι δεν αλλάζουν την επενδυτική εικόνα της μετοχής.

Η γερμανική τράπεζα υπογραμμίζει ότι ο ΟΤΕ συνεχίζει να εμφανίζει ελκυστική αποτίμηση, ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές και υψηλές αποδόσεις προς τους μετόχους σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες. Τα συνολικά έσοδα στο πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 4,9%, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις της Deutsche Bank, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μετά μισθώσεις ενισχύθηκαν κατά 2,8%, επίσης ελαφρώς υψηλότερα των εκτιμήσεων. Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητη την καθοδήγηση για το 2026, στοιχείο που η τράπεζα ερμηνεύει ως ένδειξη σταθερότητας για τη συνέχεια της χρονιάς.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, τα έσοδα λιανικής σταθερής κινήθηκαν ανοδικά κατά 1,1%, ενώ η κινητή τηλεφωνία κατέγραψε ακόμη ισχυρότερη ανάπτυξη, στο +5,5%. Αντίθετα, η διεθνής χονδρική σταθερής υποχώρησε σημαντικά, καθώς ο όμιλος αποχωρεί σταδιακά από δραστηριότητες πολύ χαμηλού περιθωρίου κέρδους. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει κυρίως τον κύκλο εργασιών και όχι ουσιαστικά την κερδοφορία.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι μέρος των εσόδων από έργα τεχνολογίας θα καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ενώ ο ΟΤΕ έχει ήδη περιορίσει πάνω από €50 εκατ. από τα περίπου €170 εκατ. εσόδων διεθνούς χονδρικής που σχεδιάζει να εγκαταλείψει έως το τέλος του 2026.

Κομβικό στοιχείο της επενδυτικής θέσης παραμένει η αποτίμηση. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026-2027, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 23% χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού κλάδου σε όρους επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη μετά μισθώσεις. Παράλληλα, η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών εκτιμάται υψηλότερη από τον κλαδικό μέσο όρο, ενώ και οι επιστροφές κεφαλαίου μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών κινούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα.

Για τη ΔΕΗ, η Deutsche Bank εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στα σενάρια εισόδου στην κινητή τηλεφωνία. Υπενθυμίζει ότι η διοίκηση της εταιρείας έχει επανειλημμένα δηλώσει πως το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δικτύων οπτικής ίνας και όχι στην κινητή. Κατά τον οίκο, η στρατηγική της ΔΕΗ συνδέεται κυρίως με τις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης και των «έξυπνων» υποδομών, μέσω ανάπτυξης FTTH δικτύου που θα διατίθεται χονδρικά σε παρόχους.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι θα ήταν δύσκολα δικαιολογήσιμη μια μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη λιανική κινητή τηλεφωνία, είτε μέσω ανάπτυξης δικού της δικτύου είτε μέσω συνεργασιών χονδρικής. Έτσι, μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές ενδείξεις νέου ανταγωνισμού, θεωρεί ότι οι σχετικές ανησυχίες αποτελούν περισσότερο «θόρυβο» της αγοράς παρά πραγματική απειλή για τον ΟΤΕ.