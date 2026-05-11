Ο-Στάρμερ-εθνικοποιεί-την-british-steel

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εθνικοποιήσει τη British Steel ή αλλιώς τη Βρετανική Χαλυβουργία.

Η British Steel ανήκει στον κινεζικό όμιλο Jingye. «Έχουμε διαπραγματευτεί με τον νυν ιδιοκτήτη, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατή καμία πώληση», τόνισε ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του. «Αυτή την εβδομάδα θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα δίνει στην κυβέρνηση την εξουσία… να αναλάβει πλήρως την εθνική κυριότητα της British Steel», πρόσθεσε.

«Η δημόσια ιδιοκτησία είναι προς το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η χαλυβουργική βιομηχανία χαιρέτισε την ανακοίνωση. Ο Γκάρεθ Στέις, γενικός διευθυντής του βιομηχανικού φορέα UK Steel, δήλωσε ότι παρείχε «ζωτική βεβαιότητα» για τους 2.700 εργαζόμενους και τους πελάτες της εταιρείας.

Η Jingye ανακοίνωσε πέρυσι την πρόθεσή της να κλείσει τις δύο υψικάμινους στο Scunthorpe (βόρεια Αγγλία), τους τελευταίους εναπομείναντες στη χώρα, λόγω έλλειψης κερδοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο 2.700 θέσεις εργασίας. Μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, η βρετανική κυβέρνηση ψήφισε έκτακτη νομοθεσία στο Κοινοβούλιο, αναγκάζοντας την British Steel να συνεχίσει τις δραστηριότητές της υπό την απειλή κυρώσεων, ένα επεισόδιο που προκάλεσε εντάσεις με την Κίνα.

«Η British Steel θα μπορούσε να επιστρέψει στην ιδιοκτησία του κράτους για πρώτη φορά από την ιδιωτικοποίησή της το 1988», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε λίγο μετά το διάγγελμα Στάρμερ. Στόχος είναι η «ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, παρέχοντας παράλληλα σταθερότητα στους εργαζόμενους στο Σκάνθορπ, καθώς και στους προμηθευτές και πελάτες της British Steel», ανέφερε σε ανακοίνωση το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής.

- BBC, AFP