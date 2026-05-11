ΠΑΣΟΚ-σε-Κάλας:-Η-ΕΕ-να-επιβάλει-κυρώσεις-στην-Τουρκία-αν-ψηφιστεί-ν/σ-που-καταπατά-τα-κυριαρχικά-δικαιώματα-Ελλάδας-Κύπρου

Την επιβολή κυρώσεων σε μέλη της Τουρκικής κυβέρνησης, στην περίπτωση που ψηφιστεί νομοσχέδιο με το οποίο η Τουρκία θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, ζητούν με γραπτή τους ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλας, οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η Τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στην προσπάθεια να εδραιώσει τους παράνομους ισχυρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Όμως το επιχείρημα αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, καθώς και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Μία τέτοια πιθανή κίνηση από την Τουρκία θα δημιουργούσε ένα νέο πεδίο έντασης και θα αποτελούσε ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον λόγο αυτό οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητάνε από την Ύπατη Εκπρόσωπο να τους ενημερώσει σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί, ώστε να αποτραπεί η κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε μέλη της Τουρκικής Κυβέρνησης σε περίπτωση που τελικά αυτό υιοθετηθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η Τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση με στόχο τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να στηρίζεται στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, καθώς και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Έχοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο, θα καταπατά άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο Κρατών Μελών, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο έντασης στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

1. Είναι εν γνώσει της η πρόθεση της Τουρκικής κυβέρνησης και πώς την κρίνει;

2. Σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί ώστε να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;

3. Προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων προς τα μέλη της Τουρκικής Κυβέρνησης που θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο Κρατών Μελών της Ένωσης και είναι πλήρως αντίθετο προς το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο;»

