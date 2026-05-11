Ποιες-αλλαγές-φέρνει-το-νέο-χωροταξικό-για-τον-τουρισμό:-Μέγιστος-αριθμός-κλινών-στα-νησιά,-προστασία-περιοχών-με-έντονη-πίεση

Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη, με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές, στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρυμένους προορισμούς, φέρνει το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που παρουσιάζεται από τα συναρμόδια υπουργεία.

Στο επίκεντρο τίθεται η ανάπτυξη του τουρισμού με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση βάζει κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου, αλλά και για ένα βιώσιμο μέλλον για τα νησιά, με σαφείς κανόνες και σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Στόχος μεταξύ άλλων είναι η καλύτερη οργάνωση του χώρου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το πού, πώς και με ποιους όρους αναπτύσσεται η τουριστική δραστηριότητα και η στροφή σε μη κορεσμένες περιοχές.

Βασική φιλοδοξία του σχεδίου είναι η σωστή οργάνωση του χώρου και ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των συνθηκών ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας.

Κατηγοριοποίηση σε 5 ζώνες

Στο πλαίσιο αυτό, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε πέντε διακριτές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικα χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες:

(Α) Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης,

(Β) Αναπτυγμένες περιοχές,

(Γ) Αναπτυσσόμενες περιοχές,

(Δ) Περιοχές Πρώιμης Ανάπτυξης και

(Ε) Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδικότερη κατηγοριοποίηση για τις νησιωτικές περιοχές. Τα νησιά -πλην της Κρήτης και της Εύβοιας- κατηγοριοποιούνται επιπλέον βάσει της έκτασής τους σε τρεις διακριτές ομάδες, με διαφορετικές κατευθύνσεις και όρους ανάπτυξης για την κάθε ομάδα. Ειδικότερα, η Ομάδα Ι περιλαμβάνει νησιά με έκταση άνω των 250 τ.χλμ., ενώ οι μικρότερες νησιωτικές περιοχές εντάσσονται σε επόμενες ομάδες με πιο εξειδικευμένες προβλέψεις και αυξημένες δυνατότητες προστασίας του τοπίου και του περιβάλλοντος.

Η κατηγοριοποίηση των περιοχών καθορίζει στην πράξη τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός σε κάθε περιοχή. Επηρεάζει το είδος των τουριστικών επενδύσεων που επιτρέπονται, τα ελάχιστα όρια αρτιότητας για νέα ξενοδοχεία, τη μέγιστη δυναμικότητα σε κλίνες, καθώς και τους όρους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας κάθε περιοχής.

Μέγιστος αριθμός κλινών στα νησιά, ανάλογα με το μέγεθός τους

Προβλέπεται επίσης δεύτερη ρύθμιση, που αφορά τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά, ανάλογα με το μέγεθός τους.

Αυστηροί κανόνες προστασίας της παράκτιας ζώνης

Για την παράκτια ζώνη, προβλέπεται ότι στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας.

Αναλυτικά, στη ζώνη από 0 έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή, απαγορεύονται πλήρως νέες διαμορφώσεις και κατασκευές. Εξαιρούνται μόνο έργα που αφορούν πρόσβαση άτομα με αναπηρία, πρόσβαση ασθενοφόρου και συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον αιγιαλό και την παραλία.

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενους παραδοσιακούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, όπως και για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους.

