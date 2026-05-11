Προειδοποίηση-saudi-aramco-για-επικίνδυνη-μείωση-στα-αποθέματα-καυσίμων

Τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πυροδότησε «το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ» που έχει βιώσει ποτέ ο κόσμος, έκρουσε ο επικεφαλής του πετρελαϊκού κολοσσού Saudi Aramco εκτιμώντας ότι οι αγορές ενδέχεται να μην επιστρέψουν στην κανονικότητα μέχρι το 2027, με το WTI να σημειώνει άλμα 3,62% στα 98,98 δολάρια το βαρέλι και το Brent να προσθέτει 3,53% στα 104,87 δολάρια το βαρέλι.

«Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν σήμερα, θα χρειαστούν μήνες για την εξισορρόπηση της αγοράς και αν η επαναλειτουργία (των Στενών) καθυστερήσει για μερικές εβδομάδες ακόμη, η επιστροφή στην ομαλότητα δεν θα γίνει πριν από το 2027», υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αμίν Νάσερ, μιλώντας σε επενδυτές, σύμφωνα με το Βloomberg.

Ο Νάσερ προέβλεψε επίσης ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατακόρυφα μόλις ξανανοίξουν τα Στενά, αφού οι χώρες και οι ενεργειακές εταιρείες θα επιδιώξουν να ανασυστήσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους που έχουν σε μεγάλο βαθμό εξανεμιστεί λόγω της πρόσφατης διακοπής στον ανεφοδιασμό. Χθες, η Saudi Aramco ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη της κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψαν αύξηση 25,5%, κυρίως λόγω της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η Saudi Aramco κατάφερε να συνεχίσει να εξάγει ένα μέρος της παραγωγής της χάρη στον πετρελαιαγωγό ανατολής-δύσης που συνδέει τις εγκαταστάσεις της στον Κόλπο με τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ ο αγωγός αυτός έφτασε στο μέγιστο της χωρητικότητάς του, στα 7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Σε αντίποινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η Τεχεράνη έβαλε στο στόχαστρο τα αμερικανικά συμφέροντα και πολιτικές υποδομές στον Κόλπο.