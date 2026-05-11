Πρώτη-δόση-9-δισ.-ευρώ-εντός-Ιουνίου-από-ΕΕ-στην-Ουκρανία

Περίπου 9 δισ. ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν προς το Κίεβο «το αργότερο τον Ιούνιο» δήλωσε σήμερα η Κομισιόν. Από αυτά, τα 5,9 δισ. ευρώ για αμυντικούς σκοπούς και 3,2 δισ. ευρώ υπό το πρόγραμμα Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Βοήθειας (Macro-Financial Assistance).

Πριν φτάσουν τα χρήματα στους ουκρανικούς λογαριασμούς, τρία βήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πρώτο, η ολοκλήρωση του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum of Understanding), που αποτελεί τη νομική βάση του σκέλους Μακροοικονομικής Βοήθειας. Δεύτερο, η αναθεώρηση του ίδιου του Ukraine Plan, του πολυετούς σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που υποστηρίζει το Ukraine Facility (2024-2027). Και τρίτο, η ίδια η σύμβαση δανείου, χωρίς την οποία καμία εκταμίευση δεν είναι θεσμικά δυνατή. «Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Αναμένουμε να ολοκληρώσουμε τις συνομιλίες πολύ σύντομα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής «εργάζονται νυχθημερόν».

Η πρώτη αμυντική δόση δεν θα μετακυλήσει σε ευρωπαϊκό ή τρίτο προμηθευτή. «Η αρχική αμυντική εκταμίευση θα αφορά drones που θα κατασκευαστούν στην Ουκρανία. Αυτό το έχουμε καταστήσει ήδη σαφές», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η δυναμική του πολέμου στην Ουκρανία αλλάζει υπέρ του Κιέβου.

«Η Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ότι ήταν πριν από έναν χρόνο», είπε η Κάλας σε συνέντευξη Τύπου.

Επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τις «απώλειες-ρεκόρ της Μόσχας στα πεδία των μαχών», τα ουκρανικά πλήγματα «βαθιά» εντός του ρωσικού εδάφους, καθώς και τις μετριοπαθείς εορταστικές εκδηλώσεις στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο της 9ης Μαΐου, χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν βρισκόταν ποτέ σε τόσο αδύναμη θέση», εκτίμησε η Κάγια Κάλας.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται με αμείωτη ένταση στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων. Για πρώτη φορά μετά την ουκρανική αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023, το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εκπόνησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).