    Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα της Αφροδίτης Λατινοπούλου

    Πόθεν Έσχες: Τα εισοδήματα της Αφροδίτης Λατινοπούλου

    Εισοδήματα ύψους 82.496,89 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση το 2024. 

    Η κ. Λατινοπούλου έχει 4.225,31 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ έχει 18.900,89 ευρώ ενώ οι μισθοί από τις αποζημιώσεις της Ευρωβουλής είναι 59.370,69 ευρώ. 

    Επίσης, έχει 5 τραπεζικούς λογαριασμούς με τα μεγαλύτερα ποσά, 29.259,31 ευρώ και 56.261,29 ευρώ να είναι στην Τράπεζα Πειραιώς. 

    Ως προς την ακίνητη περιουσία, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δηλώνει 2 ακίνητα

    Επιπλέον, είναι κάτοχος ενός ΙΧ με έτος κτήσης το 2018.

    Δείτε εδώ αναλυτικά τη δήλωση Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου. 

    - sofokleous10.gr

