Πόθεν-Έσχες:-Τα-εισοδήματα-της-Αφροδίτης-Λατινοπούλου

Εισοδήματα ύψους 82.496,89 ευρώ δηλώνει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του 2025 για χρήση το 2024.

Η κ. Λατινοπούλου έχει 4.225,31 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κτλ έχει 18.900,89 ευρώ ενώ οι μισθοί από τις αποζημιώσεις της Ευρωβουλής είναι 59.370,69 ευρώ.

Επίσης, έχει 5 τραπεζικούς λογαριασμούς με τα μεγαλύτερα ποσά, 29.259,31 ευρώ και 56.261,29 ευρώ να είναι στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δηλώνει 2 ακίνητα.

Επιπλέον, είναι κάτοχος ενός ΙΧ με έτος κτήσης το 2018.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη δήλωση Πόθεν Έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

