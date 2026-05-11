    Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

    Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Δευτέρα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών.

    Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, για το οικονομικό έτος 2025 (χρήση 2024), δηλώνει:

    •  συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, κ.λ.π. (φορολογούμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς, αφορολόγητα) 57.599 ευρώ.
    • από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 8,7 ευρώ
    • εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 2.425 ευρώ.
    • καταθέσεις 234.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών σε λογαριασμούς που είναι δικαιούχοι ο ίδιος και τρίτοι, κατάθεση 1.070 ευρώ.
    • ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

    Δείτε ΕΔΩ τη δήλωση πόθεν έσχες του Νικήτα Κακλαμάνη 

