Ρωσία: Η παρέλαση χωρίς πυραύλους και το ρήγμα στην εικόνα ισχύος του Πούτιν

Η φετινή παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα δεν ήταν απλώς μια πιο «μαζεμένη» τελετή. Ήταν πολιτικό μήνυμα, στρατιωτικό σύμπτωμα και ψυχολογική ένδειξη. Για ένα καθεστώς που έχει επενδύσει τεράστιο μέρος της νομιμοποίησής του στην εικόνα της δύναμης, της ιστορικής αποστολής και της στρατιωτικής υπεροχής, η απουσία βαρέων όπλων, αρμάτων και πυραυλικών συστημάτων από την Κόκκινη Πλατεία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Η Ρωσία εμφανίστηκε στη σημαντικότερη συμβολική της σκηνή με λιγότερο μέταλλο, λιγότερη επίδειξη και σαφώς περισσότερη αμηχανία. Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, η παρέλαση της 9ης Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε χωρίς άρματα, πυραύλους και άλλο βαρύ εξοπλισμό για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, με τις ρωσικές αρχές να επικαλούνται την «επιχειρησιακή κατάσταση» και την ανάγκη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας απέναντι στην απειλή ουκρανικών επιθέσεων.

Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι η Ρωσία καταρρέει στρατιωτικά. Θα ήταν επιπόλαιο να το πούμε. Σημαίνει όμως κάτι εξίσου σοβαρό: ότι η Μόσχα δεν αισθάνεται πλέον απολύτως ασφαλής ούτε στο κέντρο του ίδιου του αυτοκρατορικού της θεάτρου. Η Κόκκινη Πλατεία, το σημείο όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν επί χρόνια σκηνοθετούσε την εικόνα μιας Ρωσίας αήττητης, αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα του πολέμου: drones, πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, πίεση στην ενδοχώρα και σταδιακή διάβρωση της αίσθησης του απρόσβλητου.

Το στρατιωτικό αφήγημα αρχίζει να ραγίζει

Μέχρι πρόσφατα, η βασική εικόνα από το μέτωπο ήταν αυτή μιας Ρωσίας που προχωρά αργά, αιματηρά, αλλά σταθερά στην ανατολική Ουκρανία. Με μεγάλες απώλειες, με τεράστια κατανάλωση ανθρώπινου δυναμικού και υλικού, αλλά με συνεχείς μικρές εδαφικές προωθήσεις. Αυτό το αφήγημα, όμως, δείχνει να γίνεται λιγότερο καθαρό.

Η ανάλυση του Institute for the Study of War, όπως μεταδόθηκε από διεθνή μέσα, υποστηρίζει ότι η Ρωσία είχε καθαρή απώλεια 116 τετραγωνικών χιλιομέτρων τον Απρίλιο, με την Ουκρανία να εμφανίζεται να ανακτά περισσότερο έδαφος από όσο έχασε. Ακόμη σημαντικότερο, η ίδια ανάλυση δείχνει ότι ο ρυθμός ρωσικής προέλασης έχει μειωθεί αισθητά: στο πρώτο τρίτο του 2026 οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να καταλάμβαναν κατά μέσο όρο 2,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα την ημέρα, έναντι 9,76 τετραγωνικών χιλιομέτρων την ίδια περίοδο του 2025.

Αν αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν μια τάση και όχι απλώς μια παροδική διακύμανση, τότε μιλάμε για σοβαρή μεταβολή. Η Ρωσία εξακολουθεί να έχει βάθος, ανθρώπινο δυναμικό, βιομηχανική προσαρμογή και πολιτική αντοχή στον πόλεμο. Όμως η λογική της «αργής αλλά βέβαιης φθοράς της Ουκρανίας» δεν αποδίδει πλέον με την ίδια ευκολία. Η φθορά είναι αμφίδρομη. Και όσο περισσότερο η Ουκρανία μπορεί να επιβραδύνει τη ρωσική προέλαση, τόσο περισσότερο ο πόλεμος μετατρέπεται από ρωσική επιχείρηση πίεσης σε ρωσικό πρόβλημα διάρκειας.

Οι απώλειες γίνονται πολιτικό βάρος

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι ρωσικές απώλειες τον Απρίλιο ξεπέρασαν τους 35.000 νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες. Πρόκειται για ουκρανικό ισχυρισμό και δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένος. Όμως ακόμη και αν ο αριθμός είναι διογκωμένος, η κατεύθυνση είναι καθαρή: η Ρωσία πληρώνει δυσανάλογο κόστος για περιορισμένα εδαφικά οφέλη.

Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Ο Πούτιν δεν χρειάζεται μόνο να κερδίζει έδαφος. Χρειάζεται να κερδίζει έδαφος με ρυθμό που να δικαιολογεί το κόστος. Αν για κάθε μικρή προώθηση απαιτούνται χιλιάδες απώλειες, φθορά εξοπλισμού, εξάντληση μονάδων και συνεχής επιστράτευση πόρων, τότε η ρωσική πολεμική μηχανή μπορεί να συνεχίζει, αλλά δεν λειτουργεί χωρίς όρια. Η Ρωσία δεν είναι άπειρη δεξαμενή. Και η κοινωνική ανοχή, ακόμη και σε αυταρχικά συστήματα, δεν είναι αιώνια.

Η Μόσχα έχει μέχρι σήμερα καταφέρει να απορροφήσει τις απώλειες μέσα από καταστολή, προπαγάνδα, οικονομικά κίνητρα και μεταφορά του βάρους σε φτωχότερες περιφέρειες. Όμως όσο ο πόλεμος μπαίνει στον πέμπτο χρόνο του, το αφήγημα της «ειδικής επιχείρησης» γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συντηρηθεί. Δεν υπάρχει γρήγορη νίκη, δεν υπάρχει καθαρή έξοδος, δεν υπάρχει ασφαλής εικόνα ισχύος. Υπάρχει ένας πόλεμος που συνεχίζει να καταπίνει ανθρώπους, χρήμα και πολιτικό κεφάλαιο.

Το νέο όπλο της Ουκρανίας είναι το βάθος

Το πιο ανησυχητικό για τη Μόσχα δεν είναι μόνο τι συμβαίνει στη γραμμή επαφής. Είναι ότι η Ουκρανία έχει αυξήσει την ικανότητά της να χτυπά βαθιά μέσα στη Ρωσία. Πλήγματα σε διυλιστήρια, εγκαταστάσεις πετρελαίου, στρατιωτικές υποδομές, πλοία, αεροδρόμια και βιομηχανικές μονάδες αλλάζουν τη φύση του πολέμου. Δεν μιλάμε πια μόνο για άμυνα στο Ντονμπάς. Μιλάμε για συστηματική προσπάθεια να μεταφερθεί το κόστος του πολέμου στο εσωτερικό της Ρωσίας. Διεθνή ρεπορτάζ αναφέρουν ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές, ενώ καταγράφονται και επιθέσεις σε στρατιωτικό εξοπλισμό σε μεγάλες αποστάσεις από τα ουκρανικά σύνορα.

Αυτή είναι η ουσία της νέας φάσης. Η Ουκρανία δεν μπορεί εύκολα να αντιπαρατεθεί στη Ρωσία σε απόλυτους αριθμούς στρατιωτών ή πυρομαχικών. Μπορεί όμως να επιτεθεί στην αλυσίδα υποστήριξης, στα έσοδα, στη διοικητική ασφάλεια και στην ψυχολογία του αντιπάλου. Αν η Μόσχα πρέπει να προστατεύει διυλιστήρια, αποθήκες, αεροδρόμια, λιμάνια, εργοστάσια και τελετές στο κέντρο της πρωτεύουσας, τότε η πολεμική της εξίσωση γίνεται πολύ πιο ακριβή.

Η διπλωματία ως θέατρο και όχι ως λύση

Την ίδια ώρα, ο Πούτιν μιλά για πόλεμο που «πλησιάζει στο τέλος του», ενώ η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Η πρόσφατη τριήμερη εκεχειρία που προωθήθηκε από τις ΗΠΑ συνοδεύτηκε από αλληλοκατηγορίες Μόσχας και Κιέβου για παραβιάσεις, με την ουκρανική πλευρά να υποστηρίζει ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν σε κρίσιμους τομείς του μετώπου.

Το πρόβλημα είναι ότι η ρωσική διπλωματία εξακολουθεί να ζητά πολιτικά αυτό που δεν έχει πλήρως καταφέρει στρατιωτικά: την αποδοχή ουκρανικών εδαφικών απωλειών ως προϋπόθεση διαπραγμάτευσης. Ρωσικές δηλώσεις επιμένουν στην αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς ως όρο για πρόοδο στις συνομιλίες, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Άρα, πίσω από τις λέξεις περί ειρήνης, παραμένει η ίδια σκληρή απαίτηση: η Ουκρανία να πληρώσει με έδαφος για να σταματήσει η ρωσική επίθεση. Αυτό δεν είναι συμβιβασμός. Είναι προσπάθεια μετατροπής της στρατιωτικής επιθετικότητας σε διπλωματικό κεκτημένο.

Η στιγμή της Δύσης

Αν η Ουκρανία πράγματι έχει αρχίσει να ανακόπτει ή έστω να επιβραδύνει ουσιαστικά τη ρωσική δυναμική, τότε η Δύση βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμη επιλογή. Μπορεί να θεωρήσει ότι η κόπωση του πολέμου επιβάλλει πίεση για μια βιαστική συμφωνία. Ή μπορεί να αντιληφθεί ότι ακριβώς τώρα η στήριξη στο Κίεβο αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Ο Πούτιν δεν θα εγκαταλείψει τις αυτοκρατορικές του φιλοδοξίες επειδή θα πειστεί ηθικά. Θα τις περιορίσει μόνο αν το κόστος γίνει μεγαλύτερο από το αναμενόμενο όφελος. Αυτό σημαίνει στρατιωτική πίεση, οικονομική πίεση, τεχνολογική υποστήριξη στην Ουκρανία και καθαρό μήνυμα ότι η βίαιη αλλαγή συνόρων δεν μπορεί να επιβραβευθεί.

Η παρέλαση της Μόσχας ήταν υποτονική όχι επειδή άλλαξε ξαφνικά ο χαρακτήρας του ρωσικού καθεστώτος, αλλά επειδή άλλαξαν οι συνθήκες του πολέμου. Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη. Εξακολουθεί να έχει δυνατότητες. Εξακολουθεί να μπορεί να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Αλλά η εικόνα της ασταμάτητης δύναμης έχει υποστεί ρωγμές.

Και στους πολέμους, οι ρωγμές στην εικόνα προηγούνται συχνά των ρωγμών στην πραγματική ισχύ.