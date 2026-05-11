Σε-εξειδικευμένο-κέντρο-αποκατάστασης-στη-Γερμανία-μεταφέρεται-ο-Γιώργος-Μυλωνάκης

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με τον ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εξήλθε από τη ΜΕΘ και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του, Τίνας Μεσσαροπούλου, θα μεταφερθεί σε Κέντρο Αποκατάστασης στη Γερμανία για να συνεχίσει την πορεία προς την αποκατάσταση της υγείας του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ ”Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου το πρωί της 15ης Απριλίου κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή.

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού — από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά.

Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ.

Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα.

Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Ο σύζυγός μου είναι μαχητής.

Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα.

Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης.

Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα»

Η ανάρτηση της συζύγου του Τίνας Μεσσαροπούλου

