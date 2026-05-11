Στην-τελική-ευθεία-για-τη-μάχη-του-συνεδρίου-η-Νέα-Δημοκρατία

Το συνέδριο της ΝΔ, που αρχίζει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, είναι το πεδίο όπου θα διαπιστωθεί αν όσα αποτυπώθηκαν στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευττικής Ομάδας την περασμένη Πέμπτη κυοφορούν ευρύτερα εξελίξεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Είναι δεδομένο ότι από την πλευρά της ηγεσίας θα επιδιωχθεί το συνέδριο να αποτελέσει ένα εφαλτήριο φυγής προς τα εμπρός και σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει διάθεση για ομφαλοσκόπηση, εσωστρέφεια και ανάδειξη εσωκομματικών μετώπων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει ότι το κόμμα εισέρχεται σε φάση προεκλογικής ετοιμότητας. Θα επιδιώξει να αξιοποιήσει το βήμα του συνεδρίου για να παρουσιάσει τις βασικές παραμέτρους του αφηγήματος, με το οποίο το κυβερνών κόμμα θα πορευθεί προς τις εκλογές, αλλά και το σχέδιο για τη χώρα με το οποίο θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία. Και, βεβαίως, για να είναι πειστικό αυτό το αφήγημα, προϋποθέτει ότι το συνέδριο θα εκπέμψει ενωτικό μήνυμα και δεν θα κυριαρχήσουν αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις.

Υπό αυτή την έννοια, η προσοχή στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουν να κινηθούν μια σειρά από στελέχη, που προσέρχονται στο συνέδριο και με το ενδιαφέρον επικεντρωμένο στη μάχη για την αποτύπωση επιρροής στην Πολιτική Επιτροπή. Από το συνέδριο θα εκλεγούν 150 μέλη του κομματικού οργάνου και στο παρασκήνιο ήδη εξελίσσεται σκληρός ανταγωνισμός για το ποιοι θα εκλεγούν, καθώς στα πρόσωπα που θα αναδειχθούν από την κάλπη θα γίνει μια πρώτη αποτύπωση του εσωκομματικού συσχετισμού δυνάμεων. Τη σημασία τους έχουν, βεβαίως, και οι απουσίες, με πιο ηχηρή αυτή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, που αποφάσισε να μην συμμετέχει στις εργασίες του συνεδρίου.

Από εκεί και πέρα, με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών. Ο Νίκος Δένδιας, που θεωρείται ότι προσωποποιεί τον κυρίαρχο εσωκομματικό πόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δέχθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πυρά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν να δουν αν θα αποφασίσει να απαντήσει στην κριτική που του γίνεται για απουσία από τις μάχες που δίνει η κυβέρνηση και περιχαράκωση στα του χαρτοφυλακίου του. Επίσης,με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του στο συνέδριο και αν θα επιλέξει να ξεδιπλώσει ένα δικό του αφήγημα για την παράταξη και το κόμμα.

Τα πυρά που εξαπέλυσε ο Αδωνις Γεωργιάδης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, φωτογραφίζοντας τον κ. Δένδια, από πολλούς εντάσσονται στα «στρατόπεδα» που διαμορφώνονται με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, όταν και εφόσον τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας. Ο κ. Γεωργιάδης ήταν υποψήφιος και στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές.

Το τελευταίο διάστημα με τις παρεμβάσεις του εμφανίζεται να υπερασπίζεται τους βουλευτές του κόμματος απέναντι σε ζητήματα όπως οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κινείται για να οικοδομήσει συμμαχίες στο εσωκομματικό πεδίο, λένε οι παρατηρητές των εξελίξεων και γνώστες των συσχετισμών.

Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι επίσης ένα στέλεχος για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον να καταμετρηθεί η επιρροή του στο συνέδριο, καθώς και αυτός θεωρείται ότι θα είναι ένα από τα σημαντικά πρόσωπα για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Όπως και ο Κυριάκος Πιερακκάκης, που δεν προέρχεται μεν από τα σπλάχνα της παράταξης, φαίνεται όμως ότι έχει ήδη διαμορφώσει έναν πυρήνα υποστηρικτικό γύρω του και θα μπορούσε να διεκδικήσει εκείνο το κομμάτι του κόμματος που επιθυμεί μια πορεία που θα είναι συνέχεια του τρόπου, με τον οποίο κινήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το συνέδριο της Ν.Δ. θα αποτυπώσει σε σημαντικό βαθμό την ισορροπία δυνάμεων με τα σημερινά δεδομένα και θα καταγραφεί εκεί η επιρροή των στελεχών που προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Και όχι μόνο αυτών που φαίνονται ως οι προφανείς πιθανοί διεκδικητές ρόλου, αλλά και κάποιων ακόμη, που χωρίς να έχουν εξωτερικεύσει σκέψεις και βλέψεις, κάνουν και εκείνοι τις κινήσεις τους.

