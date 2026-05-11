Τέλος-των-επιχειρήσεων-για-σήμερα-από-το-κρουαζιερόπλοιο-mv-hondius,-απομακρύνθηκαν-94-άτομα-19-εθνικοτήτων

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, τερματίσθηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η ισπανίδα υπουργός Υγείας.

«Ζήσαμε μια πολύ έντονη ημέρα, το γνωρίζετε», σχολίασε η υπουργός στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια. «Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εντελώς ομαλά, με πλήρη ασφάλεια», διαβεβαίωσε.

Στο μεταξύ, το αεροπλάνο που μετέφερε μια εικοσαριά Βρετανούς από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκε απόψε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σύμφωνα με εικόνες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News.

Η πτήση είχε αναχωρήσει νωρίτερα από την Τενερίφη και αυτοί οι Βρετανοί θα μεταφερθούν τώρα σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, όπου θα εξετασθουν και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες.

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού, προβλέπεται να αναχωρήσει αύριο, Δευτέρα, γύρω στις 21:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές.

Αυξημένη ετοιμότητα στη Γαλλία μετά από ύποπτα συμπτώματα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται και οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές μετά τον επαναπατρισμό πέντε Γάλλων πολιτών, επιβατών του MV Hondius, καθώς ένας από αυτούς παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής.

Η εξέλιξη προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, γνωστοποίησε ότι αμέσως μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων και οι πέντε επαναπατρισθέντες τέθηκαν σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Όπως διευκρίνισε, οι επαναπατρισμένοι πολίτες παρακολουθούνται ήδη από ιατρικές ομάδες και θα υποβληθούν σε εξειδικευμένο έλεγχο και διαρκή αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποιεί έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, απόψε αναμένεται να εκδοθεί ειδικό διάταγμα με μέτρα απομόνωσης για όσους έχουν χαρακτηριστεί στενές επαφές των πιθανών κρουσμάτων.

Οι γαλλικές Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιχειρώντας να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο διασποράς στον γενικό πληθυσμό.

Προσγειώθηκε στην Ολλανδία αεροπλάνο με επιβαίνοντες

Αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του MV Hondius προσγειώθηκε απόψε στην Ολλανδία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, μεταφέροντας 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων οκτώ έχουν ολλανδική υπηκοότητα, σύμφωνα με το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών.