Τουρκικά-ΜΜΕ:-Το-ναυτικό-μας-θα-έχει-δικαιώματα-παρέμβασης-και-σε-περιοχές-που-δεν-έχει-κηρυχθεί-ΑΟΖ

Νέες τουρκικές προκλήσεις παρατηρούνται στο Αιγαίο μετά και το δημοσίευμα του -, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», μέσω τον οποίο θα διεκδικεί και «με τη βούλα» θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, μέσα ενημέρωσης από την Τουρκία διαμηνύουν πως το ναυτικό θα έχει δικαιώματα παρέμβασης ακόμη και σε περιοχές που δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΖ.

Όπως επισημαίνει ο πολιτικός αναλυτής Μετέ Σοχτάογλου, κάποιοι έλεγαν πως η Γαλάζια Πατρίδα είναι μια ρομαντική ρητορική και με τον νόμο αυτό τώρα πια θα έχει μια νομική ασπίδα. «Ουσιαστικά τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο επικυρώνονται ως 6 μίλια και αυτή η ειρηνική θέση της Τουρκίας γίνεται και με νομικό κείμενο», σημειώνει.

Και συνεχίζει λέγοντας:

«H Eλλάδα είχε κάνει κάποια ύπουλα βήματα στο Αιγαίο με την πρόφαση της προστασίας των θαλασσίων πάρκων και είχαν ως στόχο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας. Αυτός ο νόμος δίνει στον τουρκικό στόλο και στην τουρκική ακτοφυλακή στο πεδίο μια νόμιμη εντολή παρέμβασης και δράσης σε συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης ο πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα κήρυξης θαλάσσιας περιοχής ειδικού καθεστώτος. Αυτή είναι η πιο σημαντική στρατηγική κίνηση της σκακιέρας. Σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει ως περιοχές δικαιοδοσίας της, αλλά υποστηρίζει πως έχει δικαιοδοσία, σε περιοχές που ονομάζονται EGEAYDAK (νησιά του Αιγαίου που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία του), η Άγκυρα θα αποκτήσει ευελιξία, όπως σε περιοχές της Λιβύης της Αν. Μεσογείου, σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται σε συμφωνίες. Σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη θα έχει το δικαίωμα να λέει πως “αυτές οι περιοχές είναι υπό τον δικό μου έλεγχο”».

Διευθυντής Milliyet: Η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο δίχως την έγκριση της Τουρκίας

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Milliyet που υπογραμμίζει πως πλέον η Ελλάδα δεν θα έχει καμία δυνατότητα να προχωρά σε οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Οζαΐ Σεντίρ τονίζει ότι «στο Αιγαίο η Ελλάδα έχει τον ισχυρισμό πως μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Το άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι ο χάρτης της Σεβίλλης που δίνει στο Καστελόριζο ΑΟΖ 40.000 τ.χλμ για ένα νησί μόλις 10 τ.χλμ. και έχει ως στόχο τον εγκλωβισμό της Τουρκίας στον κόλπο της Αττάλειας».

«Tώρα με αυτό το βήμα δημιουργείται η νομική βάση της Τουρκίας για τα δικαιώματά της. Στον νόμο αυτό υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό: δεν θα μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο, δίχως να υπάρχει η έγκριση και της Τουρκίας, ακόμη και για πολιτιστικούς λόγους», καταλήγει.

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι ισχυρή και έχει τη θέληση να λυγίσει το χέρι όποιου εχθρού απειλήσει το μέλλον της

Σε ομιλία του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδίωξε και εκείνος να εκπέμψει το μήνυμα ότι η Τουρκία είναι ισχυρή και έχει τη θέληση να «λυγίσει» το χέρι όποιου εχθρού απειλήσει την ανεξαρτησία και το μέλλον της. «Από τα βάθη της θάλασσας μέχρι και το διάστημα έχουμε συστήματα με την υπογραφή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Σήμερα, η Τουρκία είναι μια χώρα που παράγει τα δικά της εθνικά μαχητικά αεροσκάφη επόμενης γενιάς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη μάχης, ελικόπτερα, UAV και οπλισμένα drones· αναπτύσσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, δορυφορική τεχνολογία, συστήματα άμυνας μάχης και ραντάρ· κατασκευάζει τα δικά της άρματα μάχης, πυραύλους, τεθωρακισμένα οχήματα, πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα· εν ολίγοις, παράγει το δικό της λογισμικό, πλατφόρμες και συστήματα που φέρουν την υπογραφή της σε κάθε επίπεδο, από τα βάθη της θάλασσας μέχρι το κενό του διαστήματος».

«Η Τουρκία είναι ένα κράτος που διαθέτει υπεραρκετή δύναμη και ισχύ για να σπάσει τη θέληση, να λυγίσει το χέρι οποιουδήποτε εχθρικού στοιχείου που τολμά να απειλήσει την ανεξαρτησία και το μέλλον της», πρόσθεσε.

