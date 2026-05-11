Το-ΕΒΕΠ-ενισχύει-τη-διασύνδεση-των-Ελλήνων-του-εξωτερικού-με-την-εγχώρια-επιχειρηματικότητα

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η παρουσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στην εκδήλωση διασύνδεσης ταλαντούχων Ελλήνων που διαμένουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης δράσης «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Hilton Metropole στο Λονδίνο, παρουσία όλου του επιτελείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και της Ελληνικής Πρεσβείας.

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διοργάνωσης στο περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 220 προγραμματισμένα ραντεβού Ελλήνων εργαζομένων, πτυχιούχων και φοιτητών με ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις που πλαισίωσαν τη συμμετοχή, καθώς και 60 επιπλέον μη προγραμματισμένες συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον να διερευνήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιστροφή τους στη χώρα μας. Την ειδική έκθεση επισκέφθηκαν συνολικά περισσότεροι από 3.000 φοιτητές, πτυχιούχοι, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και γενικά εργαζόμενοι στη Μ. Βρετανία.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους για τα φορολογικά και άλλα κίνητρα επιστροφής τους, ενώ επισήμανε ότι το ισοζύγιο αυτών πού επιστρέφουν, έναντι αυτών που φεύγουν είναι πλέον θετικό κατά 20.000 άτομα ετησίως. Επίσης, περιηγήθηκε σε όλα τα περίπτερα της διοργάνωσης και ενημερώθηκε για τον αριθμό, τις ειδικότητες και το γνωσιακό επίπεδο των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κωνσταντίνο Καραγκούνη, τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκο Μηλαπίδη, τον Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνο Αγραπιδά, καθώς και τον Πρέσβη της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννη Τσαούση.

Το Ε.Β.Ε.Π. συμμετείχε με περίπτερα, που φιλοξενήθηκαν εργοδοτικοί φορείς, όπως η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων (Ε.Ε.Ν.), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.). Επίσης, συμμετείχαν οι εταιρείες-μέλη, Golden Cargo SA, D. Koronakis SA, S. Korkidis Group, ErmaFirst, Skaramangas Shipyards SA, Dynacom, Olympic Marine SA και Omicron Yachts. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 35 όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως οι κατασκευές και τα τεχνικά έργα, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), η πληροφορική, η βιομηχανία και παραγωγή, οι χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η ασφάλιση, τα νομικά επαγγέλματα, η ναυτιλία και τα ναυπηγεία, η συμβουλευτική, οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, ο τουρισμός και η φιλοξενία, η φαρμακοβιομηχανία, καθώς και ο ιατρικός και υγειονομικός κλάδος.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στη διοργάνωση, επισημαίνοντας ότι, το Ε.Β.Ε.Π. οφείλει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας να ενισχύσει τη διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με την ελληνική επιχειρηματικότητα, μέσα από πετυχημένες εκδηλώσεις όπως το «Rebrain Greece». Επίσης, τόνισε ότι, το Ε.Β.Ε.Π. επενδύει σταθερά στα επαγγέλματα του μέλλοντος και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο την προσέλκυση ταλαντούχων Ελλήνων του εξωτερικού και τη διασύνδεση τους με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στην προσπάθεια ανάπτυξης του ελληνικού επιχειρείν και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας πρέπει να επενδύσουμε στην επιστροφή των νέων μας, κάτι που επιθυμούν και εκείνοι και επιβεβαιώνεται με την υψηλή επισκεψιμότητα που κατέγραψε η διοργάνωση.